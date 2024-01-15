Губернатор Махонин обратился к родителям после угроз терактов в школах Перми

16 января 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин просит детей не поддаваться панике Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал сообщения о готовящихся нападениях на школы, которые появились в интернете вечером 14 января. По его словам, все сообщения были проверены оперативными службами и не подтвердились. Отдельно глава региона обратился к родителям с просьбой поговорить с детьми. «Дорогие родители! Поговорите с детьми, чтобы они не участвовали в распространении фейков и панических настроений. Ведь недоброжелатели добиваются именно этого эффекта — посеять в обществе тревогу и раздор. Ситуацию активно подогревают некоторые telegram-каналы, набирая себе подписчиков и просмотры. Самих родителей тоже прошу более критично относиться к информации в соцсетях и сохранять спокойствие», — написал Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что сообщения о том, что школы Перми якобы станут объектом вооруженной атаки, стали появляться в Telegram вечером 14 января. Спецслужбы проверили все учебные заведения, в них были усилены меры безопасности. Реальной угрозы не было, заявлял накануне мэр Перми Эдуард Соснин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал сообщения о готовящихся нападениях на школы, которые появились в интернете вечером 14 января. По его словам, все сообщения были проверены оперативными службами и не подтвердились. Отдельно глава региона обратился к родителям с просьбой поговорить с детьми. «Дорогие родители! Поговорите с детьми, чтобы они не участвовали в распространении фейков и панических настроений. Ведь недоброжелатели добиваются именно этого эффекта — посеять в обществе тревогу и раздор. Ситуацию активно подогревают некоторые telegram-каналы, набирая себе подписчиков и просмотры. Самих родителей тоже прошу более критично относиться к информации в соцсетях и сохранять спокойствие», — написал Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что сообщения о том, что школы Перми якобы станут объектом вооруженной атаки, стали появляться в Telegram вечером 14 января. Спецслужбы проверили все учебные заведения, в них были усилены меры безопасности. Реальной угрозы не было, заявлял накануне мэр Перми Эдуард Соснин.