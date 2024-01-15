15 января 2024

Губернатор Махонин обратился к родителям после угроз терактов в школах Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин просит детей не поддаваться панике Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал сообщения о готовящихся нападениях на школы, которые появились в интернете вечером 14 января. По его словам, все сообщения были проверены оперативными службами и не подтвердились. Отдельно глава региона обратился к родителям с просьбой поговорить с детьми.

«Дорогие родители! Поговорите с детьми, чтобы они не участвовали в распространении фейков и панических настроений. Ведь недоброжелатели добиваются именно этого эффекта — посеять в обществе тревогу и раздор. Ситуацию активно подогревают некоторые telegram-каналы, набирая себе подписчиков и просмотры. Самих родителей тоже прошу более критично относиться к информации в соцсетях и сохранять спокойствие», — написал Махонин в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что сообщения о том, что школы Перми якобы станут объектом вооруженной атаки, стали появляться в Telegram вечером 14 января. Спецслужбы проверили все учебные заведения, в них были усилены меры безопасности. Реальной угрозы не было, заявлял накануне мэр Перми Эдуард Соснин.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал сообщения о готовящихся нападениях на школы, которые появились в интернете вечером 14 января. По его словам, все сообщения были проверены оперативными службами и не подтвердились. Отдельно глава региона обратился к родителям с просьбой поговорить с детьми. «Дорогие родители! Поговорите с детьми, чтобы они не участвовали в распространении фейков и панических настроений. Ведь недоброжелатели добиваются именно этого эффекта — посеять в обществе тревогу и раздор. Ситуацию активно подогревают некоторые telegram-каналы, набирая себе подписчиков и просмотры. Самих родителей тоже прошу более критично относиться к информации в соцсетях и сохранять спокойствие», — написал Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что сообщения о том, что школы Перми якобы станут объектом вооруженной атаки, стали появляться в Telegram вечером 14 января. Спецслужбы проверили все учебные заведения, в них были усилены меры безопасности. Реальной угрозы не было, заявлял накануне мэр Перми Эдуард Соснин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...