Посчитано, сколько оленины съедает каждый ямалец

На одного жителя ЯНАО приходится до 5,5 килограмм оленины в год

29 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Население Ямала полностью обеспечено мясом северного оленя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2023 году фермеры ЯНАО вышли на рекордный уровень производства мяса северного оленя. В ходе заготовительной кампании население округа полностью обеспечено мясом, излишки перерабатываются и продаются в регионе и за его пределами, сообщает окружной департамент экономики в своей отчетности. В 2023 году заготовлено две тысячи 837 тонн оленины, что на 21 процент превышает показатели 2022 года. На каждого ямальца это примерно 5,5 кг мяса. «Население автономного округа полностью обеспечено олениной, излишки перерабатываются и реализуются как внутри региона, так и за его пределами. <…> Обеспеченность населения ЯНАО сельскохозяйственной продукцией местного производства в отчетном периоде составила: олениной на 110,8%; молоком и молокопродуктами на 1,5%; рыбопродуктами на 72,6%. Объем заготовки мяса северного оленя — 2 837 тонн или 121% к показателю прошлого года (2 343 тонн)», — сообщается в годовой отчетности по импортозамещению департамента экономики округа. Данные опубликованы на сайте ведомства. Под брендом «Сделано на Ямале» в округе открыто семь фирменных магазинов в Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале, Надыме и селе Аксарка Приуральского района. В торговых точках можно купить не только мясную продукцию, колбасные изделия и деликатесы, но полуфабрикаты из северной рыбы, варенье и джемы из ямальских дикоросов и пр. Сырьевая база ЯНАО позволяет заготавливать оленину и в больших объемах. В Тазовском районе ЯНАО начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Ожидаемая производительность — 450 тонн качественной продукции в год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году фермеры ЯНАО вышли на рекордный уровень производства мяса северного оленя. В ходе заготовительной кампании население округа полностью обеспечено мясом, излишки перерабатываются и продаются в регионе и за его пределами, сообщает окружной департамент экономики в своей отчетности. В 2023 году заготовлено две тысячи 837 тонн оленины, что на 21 процент превышает показатели 2022 года. На каждого ямальца это примерно 5,5 кг мяса. «Население автономного округа полностью обеспечено олениной, излишки перерабатываются и реализуются как внутри региона, так и за его пределами. <…> Обеспеченность населения ЯНАО сельскохозяйственной продукцией местного производства в отчетном периоде составила: олениной на 110,8%; молоком и молокопродуктами на 1,5%; рыбопродуктами на 72,6%. Объем заготовки мяса северного оленя — 2 837 тонн или 121% к показателю прошлого года (2 343 тонн)», — сообщается в годовой отчетности по импортозамещению департамента экономики округа. Данные опубликованы на сайте ведомства. Под брендом «Сделано на Ямале» в округе открыто семь фирменных магазинов в Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале, Надыме и селе Аксарка Приуральского района. В торговых точках можно купить не только мясную продукцию, колбасные изделия и деликатесы, но полуфабрикаты из северной рыбы, варенье и джемы из ямальских дикоросов и пр. Сырьевая база ЯНАО позволяет заготавливать оленину и в больших объемах. В Тазовском районе ЯНАО начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Ожидаемая производительность — 450 тонн качественной продукции в год.