14 декабря 2023

В одном из районов ЯНАО построят цех по глубокой переработке оленины

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, оленина, мясо
Ожидаемая производительность будущего цеха — 450 тонн оленины в год Фото:

В Тазовском районе ЯНАО начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Ожидаемая производительность — 450 тонн качественной продукции в год, сообщил во время прямого эфира глава Тазовского района Виктор Югай.

«В нашем районе хорошая сырьевая база. В этом году при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова мы начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Мы поставили задачу — ввести цех в эксплуатацию к 1 августа 2024 года», — поделился планами Виктор Югай.

Убойная кампания в Тазовском районе завершится к концу года. Для последующей переработки планируется заготовить около 830 тонн экологически чистого мяса, из них 660 тонн — это оленина, поставляемая оленеводами-частниками. По словам главы района, хозяева подворий активно сдают поголовье на убой. Это результат той политики, которую в области аграрного сектора ведет правительство ЯНАО с 2019 года, когда стоимость оленины высшей категории выросла до 450 рублей за килограмм.

Ранее URA.RU сообщало, что товароведческие характеристики оленьих туш, перерабатываемых на предприятиях Ямала, с каждым годом становятся лучше. Основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки в Ямало-Ненецком округе начался в ноябре.

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В Тазовском районе ЯНАО начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Ожидаемая производительность — 450 тонн качественной продукции в год, сообщил во время прямого эфира глава Тазовского района Виктор Югай. «В нашем районе хорошая сырьевая база. В этом году при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова мы начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Мы поставили задачу — ввести цех в эксплуатацию к 1 августа 2024 года», — поделился планами Виктор Югай. Убойная кампания в Тазовском районе завершится к концу года. Для последующей переработки планируется заготовить около 830 тонн экологически чистого мяса, из них 660 тонн — это оленина, поставляемая оленеводами-частниками. По словам главы района, хозяева подворий активно сдают поголовье на убой. Это результат той политики, которую в области аграрного сектора ведет правительство ЯНАО с 2019 года, когда стоимость оленины высшей категории выросла до 450 рублей за килограмм. Ранее URA.RU сообщало, что товароведческие характеристики оленьих туш, перерабатываемых на предприятиях Ямала, с каждым годом становятся лучше. Основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки в Ямало-Ненецком округе начался в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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