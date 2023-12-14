В одном из районов ЯНАО построят цех по глубокой переработке оленины

В Тазовском районе ЯНАО начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Ожидаемая производительность — 450 тонн качественной продукции в год, сообщил во время прямого эфира глава Тазовского района Виктор Югай.
«В нашем районе хорошая сырьевая база. В этом году при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова мы начали строить цех по глубокой переработке мяса северного оленя. Мы поставили задачу — ввести цех в эксплуатацию к 1 августа 2024 года», — поделился планами Виктор Югай.
Убойная кампания в Тазовском районе завершится к концу года. Для последующей переработки планируется заготовить около 830 тонн экологически чистого мяса, из них 660 тонн — это оленина, поставляемая оленеводами-частниками. По словам главы района, хозяева подворий активно сдают поголовье на убой. Это результат той политики, которую в области аграрного сектора ведет правительство ЯНАО с 2019 года, когда стоимость оленины высшей категории выросла до 450 рублей за килограмм.
Ранее URA.RU сообщало, что товароведческие характеристики оленьих туш, перерабатываемых на предприятиях Ямала, с каждым годом становятся лучше. Основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки в Ямало-Ненецком округе начался в ноябре.
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