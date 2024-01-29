Украинец устроил международный скандал из-за свердловского гонщика Карякина

Украинец отказался участвовать в гонке в Абу-Даби вместе с Сергеем Карякиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественный прием главы Екатеринбурга, посвященный Дню волонтера. Екатеринбург, карякин сергей
Карякин впервые за два года участвовать в международных соревнованиях Фото:

Украинец отказался участвовать в международной гонке Abu Dhabi Baia Challenge из-за того, что до нее допустили гонщика, депутат свердловского заксобрания Сергея Карякина. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

«Был принципиальный момент, чтобы мы выступали за свою страну, под российским флагом. Это даже вызвало определенный скандал, потому что был участник с Украины, который отказался соревноваться из-за того, что там был я», — пояснил Карякин.

По его словам, Abu Dhabi Baia Challenge стала первой международной гонкой с начала СВО. Ранее спортсменам не удавалось участвовать из-за того, что их заставляли подписывать бумаги об осуждении СВО и политики России. «Здесь гонка прошла по российской лицензии. Это было максимально честно и справедливо по отношению к нам», — уточнил гонщик.

Ранее Карякин рассказывал, что западные спортсмены не против участвовать в соревнованиях с россиянами, но они отказываются это делать, потому им угрожают спортивные федерации. Рычагом давления становится спортивная лицензия.

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Украинец отказался участвовать в международной гонке Abu Dhabi Baia Challenge из-за того, что до нее допустили гонщика, депутат свердловского заксобрания Сергея Карякина. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС. «Был принципиальный момент, чтобы мы выступали за свою страну, под российским флагом. Это даже вызвало определенный скандал, потому что был участник с Украины, который отказался соревноваться из-за того, что там был я», — пояснил Карякин. По его словам, Abu Dhabi Baia Challenge стала первой международной гонкой с начала СВО. Ранее спортсменам не удавалось участвовать из-за того, что их заставляли подписывать бумаги об осуждении СВО и политики России. «Здесь гонка прошла по российской лицензии. Это было максимально честно и справедливо по отношению к нам», — уточнил гонщик. Ранее Карякин рассказывал, что западные спортсмены не против участвовать в соревнованиях с россиянами, но они отказываются это делать, потому им угрожают спортивные федерации. Рычагом давления становится спортивная лицензия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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