Украинец устроил международный скандал из-за свердловского гонщика Карякина

Украинец отказался участвовать в гонке в Абу-Даби вместе с Сергеем Карякиным

29 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Карякин впервые за два года участвовать в международных соревнованиях Фото: Илья Московец © URA.RU Украинец отказался участвовать в международной гонке Abu Dhabi Baia Challenge из-за того, что до нее допустили гонщика, депутат свердловского заксобрания Сергея Карякина. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС. «Был принципиальный момент, чтобы мы выступали за свою страну, под российским флагом. Это даже вызвало определенный скандал, потому что был участник с Украины, который отказался соревноваться из-за того, что там был я», — пояснил Карякин. По его словам, Abu Dhabi Baia Challenge стала первой международной гонкой с начала СВО. Ранее спортсменам не удавалось участвовать из-за того, что их заставляли подписывать бумаги об осуждении СВО и политики России. «Здесь гонка прошла по российской лицензии. Это было максимально честно и справедливо по отношению к нам», — уточнил гонщик. Ранее Карякин рассказывал, что западные спортсмены не против участвовать в соревнованиях с россиянами, но они отказываются это делать, потому им угрожают спортивные федерации. Рычагом давления становится спортивная лицензия.

Украинец отказался участвовать в международной гонке Abu Dhabi Baia Challenge из-за того, что до нее допустили гонщика, депутат свердловского заксобрания Сергея Карякина. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС. «Был принципиальный момент, чтобы мы выступали за свою страну, под российским флагом. Это даже вызвало определенный скандал, потому что был участник с Украины, который отказался соревноваться из-за того, что там был я», — пояснил Карякин. По его словам, Abu Dhabi Baia Challenge стала первой международной гонкой с начала СВО. Ранее спортсменам не удавалось участвовать из-за того, что их заставляли подписывать бумаги об осуждении СВО и политики России. «Здесь гонка прошла по российской лицензии. Это было максимально честно и справедливо по отношению к нам», — уточнил гонщик. Ранее Карякин рассказывал, что западные спортсмены не против участвовать в соревнованиях с россиянами, но они отказываются это делать, потому им угрожают спортивные федерации. Рычагом давления становится спортивная лицензия.