Свердловский гонщик раскрыл, как угрожают западным спортсменам из-за соревнований с русскими

Гонщик Карякин: западных спортсменов грозят лишить лицензии, если они будут соревноваться с русскими
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Встреча победителя ралли "Дакар" квадроциклиста Сергея Карякина. Екатеринбург, кубок, карякин сергей, дакар, победитель ралли
Карякин уверен, что политика не должна мешать спорту Фото:

Западные спортсмены не против участвовать в соревнованиях с россиянами, но они отказываются это делать, потому им угрожают спортивные федерации. Рычагом давления становится спортивная лицензия. Об этом свердловский гонщик Сергей Карякин рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

«[В „Шелковом пути-2023“] не участвовали западные спортсмены, потому что федерации им запрещают. Делают они этого угрозой того, что заберут у них лицензию и больше не выдадут. В то время как на гранд-туре, где не нужна была лицензия, была представлена 21 страна. Насколько важна политическая конъектура и насколько она мешает развиваться спорту», — рассказал Карякин.

Спортсмена также возмущает, что ранее спортивное сообщество заявляло о своем политическом нейтралитете, но на деле эти слова не соответствуют действительности. «Теперь мы видим, насколько это было ложно, какое это грубое вранье западных коллег о том, что политика не мешает спорту», — сообщил гонщик.

Чемпиона международных автогонок, депутата свердловского заксобрания Сергея Карякина заявил, что не сможет вернуться к гонкам в ралли-рейде «Дакар» в 2024 году. Не участвовал спортсмен и в прошлом году — его могли допустить к «Дакару» только в том случае, если Карякин подпишет документ, где указано, что он не согласен с текущей российской политикой.

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Западные спортсмены не против участвовать в соревнованиях с россиянами, но они отказываются это делать, потому им угрожают спортивные федерации. Рычагом давления становится спортивная лицензия. Об этом свердловский гонщик Сергей Карякин рассказал на пресс-конференции в ТАСС. «[В „Шелковом пути-2023“] не участвовали западные спортсмены, потому что федерации им запрещают. Делают они этого угрозой того, что заберут у них лицензию и больше не выдадут. В то время как на гранд-туре, где не нужна была лицензия, была представлена 21 страна. Насколько важна политическая конъектура и насколько она мешает развиваться спорту», — рассказал Карякин. Спортсмена также возмущает, что ранее спортивное сообщество заявляло о своем политическом нейтралитете, но на деле эти слова не соответствуют действительности. «Теперь мы видим, насколько это было ложно, какое это грубое вранье западных коллег о том, что политика не мешает спорту», — сообщил гонщик. Чемпиона международных автогонок, депутата свердловского заксобрания Сергея Карякина заявил, что не сможет вернуться к гонкам в ралли-рейде «Дакар» в 2024 году. Не участвовал спортсмен и в прошлом году — его могли допустить к «Дакару» только в том случае, если Карякин подпишет документ, где указано, что он не согласен с текущей российской политикой.
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