28 января 2024
27 января 2024

В ГИБДД ХМАО озвучили статистику ДТП, где погибли дети

ГИБДД ХМАО: в 2023 году в ДТП погибли восемь детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
В 2023 году в автомобильных авариях в ХМАО погибли 8 детей Фото:

В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения окружной Госавтоинспекции Любовь Медведева.

«В 2023 году несовершеннолетние стали участниками каждого 16-го ДТП, которое зарегистрировано в ХМАО. Всего за год произошло 198 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в котором восемь малышей погибли, а 203 получили травмы», — рассказала Медведева в программе «По дороге безопасности» на радио «Югра».

По статистике, в четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения. В 40% ДТП несовершеннолетние были пассажирами автомобилей. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты. Причиной ДТП зачастую являлась халатность водителя, нарушение им правил БДД (безопасности дорожного движения).

Ранее URA.RU писало, что на «трассой смерти» в ХМАО произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Водитель Hyundai — отец семьи и его трехлетний сын погибли на месте, мать мальчика получила травмы.

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В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения окружной Госавтоинспекции Любовь Медведева. «В 2023 году несовершеннолетние стали участниками каждого 16-го ДТП, которое зарегистрировано в ХМАО. Всего за год произошло 198 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в котором восемь малышей погибли, а 203 получили травмы», — рассказала Медведева в программе «По дороге безопасности» на радио «Югра». По статистике, в четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения. В 40% ДТП несовершеннолетние были пассажирами автомобилей. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты. Причиной ДТП зачастую являлась халатность водителя, нарушение им правил БДД (безопасности дорожного движения). Ранее URA.RU писало, что на «трассой смерти» в ХМАО произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Водитель Hyundai — отец семьи и его трехлетний сын погибли на месте, мать мальчика получила травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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