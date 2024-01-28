В ГИБДД ХМАО озвучили статистику ДТП, где погибли дети

В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения окружной Госавтоинспекции Любовь Медведева.
«В 2023 году несовершеннолетние стали участниками каждого 16-го ДТП, которое зарегистрировано в ХМАО. Всего за год произошло 198 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в котором восемь малышей погибли, а 203 получили травмы», — рассказала Медведева в программе «По дороге безопасности» на радио «Югра».
По статистике, в четверти случаев виновниками происшествий были дети-пешеходы, которые нарушали правила дорожного движения. В 40% ДТП несовершеннолетние были пассажирами автомобилей. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты. Причиной ДТП зачастую являлась халатность водителя, нарушение им правил БДД (безопасности дорожного движения).
Ранее URA.RU писало, что на «трассой смерти» в ХМАО произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Водитель Hyundai — отец семьи и его трехлетний сын погибли на месте, мать мальчика получила травмы.
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