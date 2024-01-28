Полиция ХМАО нашла подростков, которые отправляли сообщения о минировании в школы

Полиция ХМАО: подростков-лжеминеров установили за несколько часов

29 января 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Полицейские установили авторов ложных сообщений о минировании в школах ХМАО за несколько часов Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция ХМАО нашла нарушителей, которые отправляли в школы ложные сообщения с угрозами. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что правонарушителями оказались несовершеннолетние. «Полицейским удалось установить, что к отправке некоторых из заведомо ложных сообщений c угрозами причастны школьники. В первом случае 13-летний юноша поссорился с одноклассницей и решил отомстить: создал электронную почту, где использовал данные девочки, и отправил в школу сообщение от ее имени. Во втором случае ученик седьмого класса не захотел идти на урок труда, он направил в школу письмо с угрозами через мобильное приложение, позволяющее остаться анонимным», — рассказали корреспонденту URA.RU в полиции. В обоих случаях полицейским понадобилось несколько часов, чтобы обнаружить автора послания. Подростки признались в содеянном. По информации от источника агентства, один из школьников живет в Сургутском районе, другой — из Лангепаса. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прокатилась очередная волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящемся теракте пришли в школы четырех городов региона

Полиция ХМАО нашла нарушителей, которые отправляли в школы ложные сообщения с угрозами. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что правонарушителями оказались несовершеннолетние. «Полицейским удалось установить, что к отправке некоторых из заведомо ложных сообщений c угрозами причастны школьники. В первом случае 13-летний юноша поссорился с одноклассницей и решил отомстить: создал электронную почту, где использовал данные девочки, и отправил в школу сообщение от ее имени. Во втором случае ученик седьмого класса не захотел идти на урок труда, он направил в школу письмо с угрозами через мобильное приложение, позволяющее остаться анонимным», — рассказали корреспонденту URA.RU в полиции. В обоих случаях полицейским понадобилось несколько часов, чтобы обнаружить автора послания. Подростки признались в содеянном. По информации от источника агентства, один из школьников живет в Сургутском районе, другой — из Лангепаса. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прокатилась очередная волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящемся теракте пришли в школы четырех городов региона