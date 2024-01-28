Треш-блогер Простой Марк ответил на претензии курганского бойца СВО

Блогер Простой Марк, которого за треш-стримы раскритиковал участник специальной военной операции из Кургана Александр Пылков, заявил, что его эфиры являются шоу. Об этом стример сообщил корреспонденту URA.RU.
«Просто люди старого поколения и старой закалки не понимают, что это шоу. Оно не несет никакой пропаганды», — рассказал URA.RU блогер.
Стример также пояснил журналисту, что он и его команда относятся строго и ответственно к проведению своих прямых трансляций. Также Простой Марк добавил, что каждый человек имеет право на свое мнение. «Многие не считают, что это треш. Если бы это было наоборот, то никто не хотел бы смотреть стримы», — пояснил блогер.
Ранее URA.RU писало, что участник специальной военной операции из Кургана Александр Пылков выступил против треш-стримеров. Активист намерен бороться с теми, кто якобы портит молодежь. Пылков заявил, что считает таких блогеров врагами народа.
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