28 января 2024
27 января 2024

Следователи в ХМАО возбудили уголовное дело после видео с избиением погибшего парня

СК ХМАО задержал подозреваемых в избиении погибшего парня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, рейд, ск рф, следственный комитет россии, следком, военный следственный отдел, розыск военнослужащих, уклонение от военной службы
Следователи задержали подозреваемых в избиении и вымогательстве Фото:

Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело после публикации в telegram-каналах видео с избиением жителя Нижневартовска, которого зарезал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием изучены видеозаписи, распространенные после совершения убийства в ряде телеграм-каналов, на которых группа лиц совершает в отношении потерпевшего другие противоправные действия», — сообщили в СК ХМАО. Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемые установлены и задержаны. Проводятся следственные действия. Также продолжается расследование убийства 20-летнего вартовчанина 17-летним подростком.

Ранее в telegram-каналах появилась видеозапись, на котором группа неизвестных избивает молодого человека и вымогает деньги. Позднее парня зарежет 17-летний подросток.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело после публикации в telegram-каналах видео с избиением жителя Нижневартовска, которого зарезал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Следствием изучены видеозаписи, распространенные после совершения убийства в ряде телеграм-каналов, на которых группа лиц совершает в отношении потерпевшего другие противоправные действия», — сообщили в СК ХМАО. Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые установлены и задержаны. Проводятся следственные действия. Также продолжается расследование убийства 20-летнего вартовчанина 17-летним подростком. Ранее в telegram-каналах появилась видеозапись, на котором группа неизвестных избивает молодого человека и вымогает деньги. Позднее парня зарежет 17-летний подросток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...