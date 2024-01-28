Следователи в ХМАО возбудили уголовное дело после видео с избиением погибшего парня

Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело после публикации в telegram-каналах видео с избиением жителя Нижневартовска, которого зарезал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следствием изучены видеозаписи, распространенные после совершения убийства в ряде телеграм-каналов, на которых группа лиц совершает в отношении потерпевшего другие противоправные действия», — сообщили в СК ХМАО. Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Подозреваемые установлены и задержаны. Проводятся следственные действия. Также продолжается расследование убийства 20-летнего вартовчанина 17-летним подростком.
Ранее в telegram-каналах появилась видеозапись, на котором группа неизвестных избивает молодого человека и вымогает деньги. Позднее парня зарежет 17-летний подросток.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.