Следователи в ХМАО возбудили уголовное дело после видео с избиением погибшего парня

СК ХМАО задержал подозреваемых в избиении погибшего парня

29 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Следователи задержали подозреваемых в избиении и вымогательстве Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело после публикации в telegram-каналах видео с избиением жителя Нижневартовска, которого зарезал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Следствием изучены видеозаписи, распространенные после совершения убийства в ряде телеграм-каналов, на которых группа лиц совершает в отношении потерпевшего другие противоправные действия», — сообщили в СК ХМАО. Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые установлены и задержаны. Проводятся следственные действия. Также продолжается расследование убийства 20-летнего вартовчанина 17-летним подростком. Ранее в telegram-каналах появилась видеозапись, на котором группа неизвестных избивает молодого человека и вымогает деньги. Позднее парня зарежет 17-летний подросток.

Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело после публикации в telegram-каналах видео с избиением жителя Нижневартовска, которого зарезал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Следствием изучены видеозаписи, распространенные после совершения убийства в ряде телеграм-каналов, на которых группа лиц совершает в отношении потерпевшего другие противоправные действия», — сообщили в СК ХМАО. Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые установлены и задержаны. Проводятся следственные действия. Также продолжается расследование убийства 20-летнего вартовчанина 17-летним подростком. Ранее в telegram-каналах появилась видеозапись, на котором группа неизвестных избивает молодого человека и вымогает деньги. Позднее парня зарежет 17-летний подросток.