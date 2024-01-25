В Нижневартовске парня, которого зарезал подросток, незадолго до смерти группа людей заставляла извиняться на камеру, избивала и вымогала деньги. Причиной конфликта стало якобы то, что он изнасиловал девушку. Видео с инцидентом появилось в местных telegram-каналах.
«Этот педофил. Я его поймал. Извиняйся ****!» — говорит неизвестный на видеозаписи и наносит удары парню по голове. Запись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
Источник в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU, что погибший не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Следователи СК ХМАО выясняют обстоятельства инцидента, агентство запросило у ведомства комментарий. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в сети появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство.
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