В ХМАО у убитого подростком парня незадолго до гибели вымогали деньги. Видео

26 января 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Группа неизвестных избивала парня и вымогала деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске парня, которого зарезал подросток, незадолго до смерти группа людей заставляла извиняться на камеру, избивала и вымогала деньги. Причиной конфликта стало якобы то, что он изнасиловал девушку. Видео с инцидентом появилось в местных telegram-каналах. «Этот педофил. Я его поймал. Извиняйся ****!» — говорит неизвестный на видеозаписи и наносит удары парню по голове. Запись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск». Источник в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU, что погибший не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Следователи СК ХМАО выясняют обстоятельства инцидента, агентство запросило у ведомства комментарий. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в сети появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство.

В Нижневартовске парня, которого зарезал подросток, незадолго до смерти группа людей заставляла извиняться на камеру, избивала и вымогала деньги. Причиной конфликта стало якобы то, что он изнасиловал девушку. Видео с инцидентом появилось в местных telegram-каналах. «Этот педофил. Я его поймал. Извиняйся ****!» — говорит неизвестный на видеозаписи и наносит удары парню по голове. Запись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск». Источник в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU, что погибший не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Следователи СК ХМАО выясняют обстоятельства инцидента, агентство запросило у ведомства комментарий. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в сети появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство.