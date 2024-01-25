25 января 2024

В ХМАО у убитого подростком парня незадолго до гибели вымогали деньги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, подростки, маски, пацаны, парни
Группа неизвестных избивала парня и вымогала деньги Фото:

В Нижневартовске парня, которого зарезал подросток, незадолго до смерти группа людей заставляла извиняться на камеру, избивала и вымогала деньги. Причиной конфликта стало якобы то, что он изнасиловал девушку. Видео с инцидентом появилось в местных telegram-каналах.

«Этот педофил. Я его поймал. Извиняйся ****!» — говорит неизвестный на видеозаписи и наносит удары парню по голове. Запись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

Источник в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU, что погибший не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Следователи СК ХМАО выясняют обстоятельства инцидента, агентство запросило у ведомства комментарий. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в сети появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство.

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В Нижневартовске парня, которого зарезал подросток, незадолго до смерти группа людей заставляла извиняться на камеру, избивала и вымогала деньги. Причиной конфликта стало якобы то, что он изнасиловал девушку. Видео с инцидентом появилось в местных telegram-каналах. «Этот педофил. Я его поймал. Извиняйся ****!» — говорит неизвестный на видеозаписи и наносит удары парню по голове. Запись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск». Источник в силовых структурах рассказал журналисту URA.RU, что погибший не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Следователи СК ХМАО выясняют обстоятельства инцидента, агентство запросило у ведомства комментарий. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в сети появилось видео последних минут жизни парня, убитого подростком в ХМАО. На записи неизвестный пытается привести пострадавшего в чувство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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