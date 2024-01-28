Жители ЯНАО стали больше есть и меньше работать

29 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Индекс промышленного производства на Ямале составил 96,4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К концу 2023 года объемы производства в ЯНАО показали снижение. С января по ноябрь 2023 года индекс промышленного производства упал в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 96,4%. В то же время оборот розничной торговли вырос на 16%, общественного питания — на 13%, сообщается в отчете Тюменьстата. «Индекс промышленного производства в соотношении к ноябрю 2022 года составил 96,4%. Индекс грузооборота автомобильного транспорта организаций (без субъектов малого предпринимательства) за тот же период — 90,7%, то есть 627,7 млн тонн километров. Индекс оборота розничной торговли вырос до 116,1% и составил 184,3 млрд рублей. Индекс оборота общественного питания — 112,9%, то есть 26,3 млрд рублей», — следует из данных, опубликованных на сайте Тюменьстата. Как уже сообщало URA.RU, добыча полезных ископаемых в ЯНАО показывает снижение показателей. Индекс производства в период с января по ноябрь 2023 года составил 94,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Уровень производства газа природного и попутного — 89,6%. Уровень производства нефтепродуктов в регионе стабилен и за 11 месяцев 2023 года составил 99,6% к 2022 году.

К концу 2023 года объемы производства в ЯНАО показали снижение. С января по ноябрь 2023 года индекс промышленного производства упал в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 96,4%. В то же время оборот розничной торговли вырос на 16%, общественного питания — на 13%, сообщается в отчете Тюменьстата. «Индекс промышленного производства в соотношении к ноябрю 2022 года составил 96,4%. Индекс грузооборота автомобильного транспорта организаций (без субъектов малого предпринимательства) за тот же период — 90,7%, то есть 627,7 млн тонн километров. Индекс оборота розничной торговли вырос до 116,1% и составил 184,3 млрд рублей. Индекс оборота общественного питания — 112,9%, то есть 26,3 млрд рублей», — следует из данных, опубликованных на сайте Тюменьстата. Как уже сообщало URA.RU, добыча полезных ископаемых в ЯНАО показывает снижение показателей. Индекс производства в период с января по ноябрь 2023 года составил 94,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Уровень производства газа природного и попутного — 89,6%. Уровень производства нефтепродуктов в регионе стабилен и за 11 месяцев 2023 года составил 99,6% к 2022 году.