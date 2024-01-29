Минобороны: российские войска освободили Табаевку в Харьковской области. Карта

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На краснолиманском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю Фото:
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Российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ улучшили положение на краснолиманском направлении.

«Действиями подразделений „Западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что в районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов ВДВ России вывели из строя на берегу Днепра три лодки с десантом ВСУ. В Минобороны рассказали, что оператор завел дрон на одну из целей, при этом второй десантник корректировал полет беспилотника и производил наведение его на цель, передает «Национальная служба новостей».

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Российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ улучшили положение на краснолиманском направлении. «Действиями подразделений „Западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что в районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов ВДВ России вывели из строя на берегу Днепра три лодки с десантом ВСУ. В Минобороны рассказали, что оператор завел дрон на одну из целей, при этом второй десантник корректировал полет беспилотника и производил наведение его на цель, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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