Минобороны: российские войска освободили Табаевку в Харьковской области. Карта

29 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

На краснолиманском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ улучшили положение на краснолиманском направлении. «Действиями подразделений „Западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что в районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов ВДВ России вывели из строя на берегу Днепра три лодки с десантом ВСУ. В Минобороны рассказали, что оператор завел дрон на одну из целей, при этом второй десантник корректировал полет беспилотника и производил наведение его на цель, передает «Национальная служба новостей».

Российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ улучшили положение на краснолиманском направлении. «Действиями подразделений „Западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что в районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов ВДВ России вывели из строя на берегу Днепра три лодки с десантом ВСУ. В Минобороны рассказали, что оператор завел дрон на одну из целей, при этом второй десантник корректировал полет беспилотника и производил наведение его на цель, передает «Национальная служба новостей».