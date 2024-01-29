В Кургане из-за коммунальной аварии затопило участок улицы Ленина, находящийся рядом со зданием правительства региона. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Произошла авария на сетях водопровода на ул. Пушкина, 161. Бригада выехала на место», — объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз».
Частые коммунальные аварии в городе происходят из-за большого процента износа сетей. Например, в начале 2023 года в центре сети водоснабжения были изношены на 98%, а водоотведения — на 100%. Для решения этой проблемы компания «Водный Союз» регулярно занимается капремонтом сетей. В 2023 году было заменено более 2,6 км сетей водоснабжения и водоотведения.
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