Возле здания курганского правительства затопило улицу. Фото, видео

29 января 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Вода на дороге появилась из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за коммунальной аварии затопило участок улицы Ленина, находящийся рядом со зданием правительства региона. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Произошла авария на сетях водопровода на ул. Пушкина, 161. Бригада выехала на место», — объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз». Частые коммунальные аварии в городе происходят из-за большого процента износа сетей. Например, в начале 2023 года в центре сети водоснабжения были изношены на 98%, а водоотведения — на 100%. Для решения этой проблемы компания «Водный Союз» регулярно занимается капремонтом сетей. В 2023 году было заменено более 2,6 км сетей водоснабжения и водоотведения. Авария затронула не только дорогу у здания правительства, но территорию центральной площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии затопило участок улицы Ленина, находящийся рядом со зданием правительства региона. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Произошла авария на сетях водопровода на ул. Пушкина, 161. Бригада выехала на место», — объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз». Частые коммунальные аварии в городе происходят из-за большого процента износа сетей. Например, в начале 2023 года в центре сети водоснабжения были изношены на 98%, а водоотведения — на 100%. Для решения этой проблемы компания «Водный Союз» регулярно занимается капремонтом сетей. В 2023 году было заменено более 2,6 км сетей водоснабжения и водоотведения.