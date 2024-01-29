Возле здания курганского правительства затопило улицу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Ленина. Курган
Вода на дороге появилась из-за коммунальной аварии Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии затопило участок улицы Ленина, находящийся рядом со зданием правительства региона. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Произошла авария на сетях водопровода на ул. Пушкина, 161. Бригада выехала на место», — объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз».

Частые коммунальные аварии в городе происходят из-за большого процента износа сетей. Например, в начале 2023 года в центре сети водоснабжения были изношены на 98%, а водоотведения — на 100%. Для решения этой проблемы компания «Водный Союз» регулярно занимается капремонтом сетей. В 2023 году было заменено более 2,6 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Улица Ленина. Курган
Авария затронула не только дорогу у здания правительства, но территорию центральной площади
Фото:

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В Кургане из-за коммунальной аварии затопило участок улицы Ленина, находящийся рядом со зданием правительства региона. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Произошла авария на сетях водопровода на ул. Пушкина, 161. Бригада выехала на место», — объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз». Частые коммунальные аварии в городе происходят из-за большого процента износа сетей. Например, в начале 2023 года в центре сети водоснабжения были изношены на 98%, а водоотведения — на 100%. Для решения этой проблемы компания «Водный Союз» регулярно занимается капремонтом сетей. В 2023 году было заменено более 2,6 км сетей водоснабжения и водоотведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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