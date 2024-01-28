В Тюмени депутаты меняют закон ради исполнения указа Путина

В Тюмени хотят расширить круг многодетных, получающих деньги на жилье

В Тюмени меняют закон, чтобы он соответствовал указу Путина Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Тюмени предложили дать многодетным семьям право на первоочередное получение выплаты на строительство или покупку жилья, даже если детям в них уже исполнилось более 18 лет. Такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу группой депутатов. Ранее указ с аналогичным требованием подписал президент РФ Владимир Путин.

«Законопроект вносится в целях приведения регионального законодательства в соответствие с указом президента РФ от 23 января. Им установлено, что предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, при условии его очного обучения. В Тюменской области ценз установлен для семей с детьми до 18 лет», — следует из документа.

Таким образом, в случае принятия поправок больше семей смогут претендовать на деньги для покупки жилья. В случае, если старшие дети получают очное образование, семьи не будут терять право на выплату, пока студентам не исполнится 23 года.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин потребовал провести ревизию мер поддержки многодетных семей в регионах страны. Это поможет достичь единообразия оказания помощи во всех субъектах.