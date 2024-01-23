Путин потребовал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей

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По словам Путина, нужно выровнять льготы, чтобы применять единый подход к мерам поддержки многодетных семей Фото:

Президент РФ Владимир Путин потребовал провести ревизию мер поддержки многодетных семей в регионах России. Чтобы достичь этого, нужно выравнять льготы, с чем и поможет новый указ. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Надо провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне и что исполняется», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Цель указа состоит в том, чтобы выравнять льготы. Он отметил, что по всей стране нужно выстроить единый подход к мерам поддержки. Например, условия бесплатных походов в зоопарк и музеи должны единообразно соблюдаться по всей России.

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В России создадут единый реестр многодетных семей

Ранее сообщалось, что в РФ создадут единый реестр многодетных семей. Семьи получат специальные удостоверения, рассказала URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, в этот реестр также будут внесены семьи, которые имеют право на государственную поддержку.

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Президент РФ Владимир Путин потребовал провести ревизию мер поддержки многодетных семей в регионах России. Чтобы достичь этого, нужно выравнять льготы, с чем и поможет новый указ. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Надо провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне и что исполняется», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Цель указа состоит в том, чтобы выравнять льготы. Он отметил, что по всей стране нужно выстроить единый подход к мерам поддержки. Например, условия бесплатных походов в зоопарк и музеи должны единообразно соблюдаться по всей России. Ранее сообщалось, что в РФ создадут единый реестр многодетных семей. Семьи получат специальные удостоверения, рассказала URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, в этот реестр также будут внесены семьи, которые имеют право на государственную поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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