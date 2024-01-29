Военкор Ткач: на Украине началось обрушение фронта

29 января 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Войска РФ начнут продвижение по всем фронтам, сказал Василий Ткач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течении нескольких месяцев произойдет обрушение всех фронтов в зоне СВО. Освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом текущей работы Вооруженных сил РФ, заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Табаевка находится возле Купянска. Там, в районе Купянска, российские войска улучшают свою оппозицию с начала января. Есть об этом сообщение от Минобороны РФ. Идет планомерная работа. Взятие Табаевки стало промежуточным итогом. Практически по всей линии фронта наши войска оказывают планомерное давление, истощая противника. Последствия всего этого — неминуемое обрушение фронта. Это просто вопрос времени, не недели, скорее месяцев», — сказал Василий Ткач. Продвижение российских войск идет на многих других направлениях, отметил собеседник агентства. «Например, в районе Авдеевки. Насколько мне известно из своих источников, в Херсонскую область перебросили очень опытных бойцов, с которыми я лично знаком, они нужны тоже для усиления. Они раньше воевали в районе Соледара (Донецкая область) и себя там показали очень хорошо», — продолжил военкор. По его словам, в дальнейшем ожидается продвижение ВС РФ на Белгородско-Харьковском направлении. «Скандалы уже в Украине идут. Главкома ВСУ Валерия Залужного обвиняют в том, что он сдает территории Харьковской области, хотя, мне кажется, что скорее это наши успехи, чем их просчеты. В ЛНР еще небольшой участок, который не под контролем РФ, но его довольно скоро освободят», — заявил Ткач. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Удалось улучшить положение по переднему краю на краснолиманском направлении. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В течении нескольких месяцев произойдет обрушение всех фронтов в зоне СВО. Освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом текущей работы Вооруженных сил РФ, заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Табаевка находится возле Купянска. Там, в районе Купянска, российские войска улучшают свою оппозицию с начала января. Есть об этом сообщение от Минобороны РФ. Идет планомерная работа. Взятие Табаевки стало промежуточным итогом. Практически по всей линии фронта наши войска оказывают планомерное давление, истощая противника. Последствия всего этого — неминуемое обрушение фронта. Это просто вопрос времени, не недели, скорее месяцев», — сказал Василий Ткач. Продвижение российских войск идет на многих других направлениях, отметил собеседник агентства. «Например, в районе Авдеевки. Насколько мне известно из своих источников, в Херсонскую область перебросили очень опытных бойцов, с которыми я лично знаком, они нужны тоже для усиления. Они раньше воевали в районе Соледара (Донецкая область) и себя там показали очень хорошо», — продолжил военкор. По его словам, в дальнейшем ожидается продвижение ВС РФ на Белгородско-Харьковском направлении. «Скандалы уже в Украине идут. Главкома ВСУ Валерия Залужного обвиняют в том, что он сдает территории Харьковской области, хотя, мне кажется, что скорее это наши успехи, чем их просчеты. В ЛНР еще небольшой участок, который не под контролем РФ, но его довольно скоро освободят», — заявил Ткач. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Удалось улучшить положение по переднему краю на краснолиманском направлении. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.