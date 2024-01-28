Котировки акций «НОВАТЭК» пошли в рост

После недельного падения стоимости акций корпорации НОВАТЭК очередная торговая сессия началась с роста в цене на 0,63%. В среднем, одна ценная бумага компании торгуется сейчас за 1431,80 рубль, следует из данных графика акций на сайте Investing.com.
На прошлой неделе максимальное падение стоимости акций НОВАТЭК в ходе торгов на Московской бирже составило 0,85%. Одна штука торговалась в пятницу за 1423,60 рублей. Новая сессия началась с медленного роста. Котировки поднялись в цене на 0,63%. Акции НОВАТЭК покупаются в ценовом диапазоне от 1431,80 до 1432,60 рублей, показывает график котировок.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость акций корпорации НОВАТЭК на фоне пожара в порту Усть-Луга снизилась до июньских показателей прошлого года. К моменту закрытия торгов 23 января котировки ценных бумаг задержались на отметке 1431 рубль (-0,9%).
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