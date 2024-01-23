Котировки акций НОВАТЭКа показывают снижение

Стоимость ценных бумаг НОВАТЭК снизилась до 1431 рубля

Котировки ценных бумаг НОВАТЭКа задержались на отметке 1431 рубль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стоимость акций корпорации НОВАТЭК на фоне пожара в порту Усть-Луга снизилась до июньских показателей прошлого года. К моменту закрытия торгов 23 января котировки ценных бумаг задержались на отметке 1431 рубль (-0,9%), следует из данных, опубликованных на сайте НОВАТЭК. По мнению аналитиков, эти значения будут держаться еще несколько недель. А прежние прогнозы по стоимости ценных бумаг сбудутся не скоро.

«Акции упали на уровни июня 2023 г. на фоне атаки на инфраструктурные объекты корпорации. В эпоху санкций есть неопределенность с заменой импортных комплектующих и в сроках восстановления объекта. Аналитики провели предварительную экспертизу ущерба. Фундаментальный взгляд нейтральный, а таргет 1800 рублей, или +24% от текущих, теперь может быть не скоро отработан. Важная техническая поддержка пролегает в области 1400 рублей», — комментируют недавние события на терминале НОВАТЭКа аналитики БКС.

«Мы сохраняем свой взгляд на НОВАТЭК. Считаем, что авария не отразится существенно на финансовых результатах компании на горизонте года. Но краткосрочно новости о пожаре на терминале могут негативно повлиять на котировки акций (в ближайшие недели)», — считают авторы аналитических публикаций Investing.com.

Ранее URA.RU сообщало, что к концу года акции НОВАТЭК подешевели до 1448 рублей. На терминале компании НОВАТЭК в порту Усть-Луга 21 января произошел пожар.