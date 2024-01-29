Курганские полицейские повторили рекорд 50-летней давности по раскрытию убийств

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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
Курганские полицейские раскрыли 100% убийств в 2023 году Фото:

В Курганской области сотрудники полиции в 2023 году достигли стопроцентного раскрытия убийств. Представители правоохранительных органов региона достигали такого показателя только один раз, и это было 50 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Эффективность раскрытия совершенных на территории Курганской области убийств составляет 100%. Такие результаты работы были достигнуты лишь единожды, в 1974 году. За истекший год сотрудниками полиции раскрыто 16 убийств прошлых лет, что почти на четверть превышает статистику 2022 года», — рассказали в ведомстве.

Всего в 2023 году курганские полицейские раскрыли 8479 преступлений. По раскрываемости преступлений регион стал лучшим в УрФО и девятым в России. Ранее стало известно, что полицейские Шадринска раскрыли все убийства в 2023 году.

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В Курганской области сотрудники полиции в 2023 году достигли стопроцентного раскрытия убийств. Представители правоохранительных органов региона достигали такого показателя только один раз, и это было 50 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Эффективность раскрытия совершенных на территории Курганской области убийств составляет 100%. Такие результаты работы были достигнуты лишь единожды, в 1974 году. За истекший год сотрудниками полиции раскрыто 16 убийств прошлых лет, что почти на четверть превышает статистику 2022 года», — рассказали в ведомстве. Всего в 2023 году курганские полицейские раскрыли 8479 преступлений. По раскрываемости преступлений регион стал лучшим в УрФО и девятым в России. Ранее стало известно, что полицейские Шадринска раскрыли все убийства в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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