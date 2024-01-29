Курганские полицейские повторили рекорд 50-летней давности по раскрытию убийств

Курганские полицейские раскрыли 100% убийств в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники полиции в 2023 году достигли стопроцентного раскрытия убийств. Представители правоохранительных органов региона достигали такого показателя только один раз, и это было 50 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Эффективность раскрытия совершенных на территории Курганской области убийств составляет 100%. Такие результаты работы были достигнуты лишь единожды, в 1974 году. За истекший год сотрудниками полиции раскрыто 16 убийств прошлых лет, что почти на четверть превышает статистику 2022 года», — рассказали в ведомстве.

Всего в 2023 году курганские полицейские раскрыли 8479 преступлений. По раскрываемости преступлений регион стал лучшим в УрФО и девятым в России. Ранее стало известно, что полицейские Шадринска раскрыли все убийства в 2023 году.