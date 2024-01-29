Высокопоставленному тюменскому силовику прочат отставку

Начальник УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Погоны и галстуки».
«Начальник тюменской ГИБДД Миллер может уйти в отставку в ближайшее время. На эту расстрельную должность планируют поставить варяга. Должность коррупциогенная. Не местный руководитель должен разрубить все возможные цепочки», — сообщает telegram-канал «Погоны и галстуки» со ссылкой на собственные источники.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству сообщили, что в ГИБДД по Тюменской области нет информации об указанных кадровых перестановках. «Андрей Викторович продолжает работать. На февраль составлен график мероприятий с его участием», — пояснили там агентству.
Андрей Миллер был назначен на должность начальника областного УГИБДД 13 января 2022 года. Силовик перевелся в Тюмень из Омской области.
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