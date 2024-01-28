28 января 2024
27 января 2024

В ХМАО проходят испытания нового метода разведки нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые провели сейсмические исследования недр на Южно-Висимском и Южно-Березовском месторождениях в ХМАО Фото:

Ученые Роснедр испытали новый метод разведки нефти на Южно-Висимском и Южно-Березовском месторождениях в ХМАО. Исследователи выяснили, что инновация помогает получить больше информации о недрах за меньшее время.

«Специалистами ЗапСибНИИГГ (подведомственная организация Роснедр) проведены опытно-методические сейсмические исследования на Южно-Висимском и Южно-Березовском участках. Выполнена апробация динамической методики отработки сейсмического профиля с синхронизацией по GPS, которая позволяет рассчитывать на сокращение времени проведения работ до 30% и добиться значительного прироста информации о разведываемых объектах недр», — сообщили Роснедра в своем telegram-канале.

Исследователи получили положительные результаты. По некоторым параметрам новый способ изучения недр превзошел стандартный метод. В настоящее время отдел обработки научного института интерпретирует полученную информацию, формирует базы данных по результатам проведенных исследований.

Ранее URA.RU писало, что Роснедра согласовали проект по на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых в ХМАО. В рамках проекта предложены технологии «освоения баженовских продуктивных отложений».

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Ученые Роснедр испытали новый метод разведки нефти на Южно-Висимском и Южно-Березовском месторождениях в ХМАО. Исследователи выяснили, что инновация помогает получить больше информации о недрах за меньшее время. «Специалистами ЗапСибНИИГГ (подведомственная организация Роснедр) проведены опытно-методические сейсмические исследования на Южно-Висимском и Южно-Березовском участках. Выполнена апробация динамической методики отработки сейсмического профиля с синхронизацией по GPS, которая позволяет рассчитывать на сокращение времени проведения работ до 30% и добиться значительного прироста информации о разведываемых объектах недр», — сообщили Роснедра в своем telegram-канале. Исследователи получили положительные результаты. По некоторым параметрам новый способ изучения недр превзошел стандартный метод. В настоящее время отдел обработки научного института интерпретирует полученную информацию, формирует базы данных по результатам проведенных исследований. Ранее URA.RU писало, что Роснедра согласовали проект по на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых в ХМАО. В рамках проекта предложены технологии «освоения баженовских продуктивных отложений».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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