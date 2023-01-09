09 января 2023
08 января 2023

Роснедра одобрили проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти в ХМАО

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Роснедра одобрили проект добычи ТРИЗ в ХМАО Фото:

Роснедра согласовали проект по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) с месторождений ХМАО. Об этом говорится в сообщении госкомиссии по запасам полезных ископаемых.

«Был согласован «технический проект на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых в пределах северо-восточной части Пальяновской площади Красноленинского месторождения ХМАО». В рамках [данного проекта] предложены технологии «освоения баженовских продуктивных отложений», — цитирует сообщение госкомиссии агентство «Прайм».

Ранее URA.RU рассказало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что стимулирование разработки ТРИЗ на федеральном уровне — одна из приоритетных задач. Ранее, губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила правительству РФ новую модель налогового обложения при добыче ТРИЗ.

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Роснедра согласовали проект по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) с месторождений ХМАО. Об этом говорится в сообщении госкомиссии по запасам полезных ископаемых. «Был согласован «технический проект на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых в пределах северо-восточной части Пальяновской площади Красноленинского месторождения ХМАО». В рамках [данного проекта] предложены технологии «освоения баженовских продуктивных отложений», — цитирует сообщение госкомиссии агентство «Прайм». Ранее URA.RU рассказало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что стимулирование разработки ТРИЗ на федеральном уровне — одна из приоритетных задач. Ранее, губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила правительству РФ новую модель налогового обложения при добыче ТРИЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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