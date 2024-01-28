В ХМАО родители смогут узнавать о прогулах детей в школе

29 января 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО родители получают push-уведомления о прогулах детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Родители из ХМАО могут узнать о прогулах ребенка через приложение. Департамент образования и науки ХМАО сообщил, что для этого нужно настроить уведомления в приложении «Госуслуги. Моя Югра». «Приложение „Госуслуги Моя Югра“ предоставляет заботливым родителям возможность отслеживать присутствие детей на уроках. В режиме реального времени они могут получать push-уведомления о том, был ребенок на уроке или нет», — рассказал Департамент образования и науки ХМАО в своем telegram-канале. Для настройки уведомлений нужно открыть приложение «Госуслуги Моя Югра», в верхнем левом углу выбрать меню. В меню необходимо перейти во вкладку «Уведомления» и дать согласие на получение push-уведомлений. Ранее URA.RU писало, что в приложении «Госуслуги Моя Югра» можно получать уведомления об актированных днях. Чтобы подключить отправку push-уведомлений, нужно обновить приложение до версии 3.7.0

Родители из ХМАО могут узнать о прогулах ребенка через приложение. Департамент образования и науки ХМАО сообщил, что для этого нужно настроить уведомления в приложении «Госуслуги. Моя Югра». «Приложение „Госуслуги Моя Югра“ предоставляет заботливым родителям возможность отслеживать присутствие детей на уроках. В режиме реального времени они могут получать push-уведомления о том, был ребенок на уроке или нет», — рассказал Департамент образования и науки ХМАО в своем telegram-канале. Для настройки уведомлений нужно открыть приложение «Госуслуги Моя Югра», в верхнем левом углу выбрать меню. В меню необходимо перейти во вкладку «Уведомления» и дать согласие на получение push-уведомлений. Ранее URA.RU писало, что в приложении «Госуслуги Моя Югра» можно получать уведомления об актированных днях. Чтобы подключить отправку push-уведомлений, нужно обновить приложение до версии 3.7.0