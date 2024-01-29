Куйвашев поменял формат общения с мэрами перед выборами

Свердловских мэров собирают на экспресс-совещание из-за Путина

29 января 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

30 января в резиденции губернатора пройдет совещание с мэрами по президентской кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, совещание губернатора Евгения Куйвашева со свердловскими мэрами пройдет не в уже привычном двухдневном формате (с обязательным волейболом с первый день), а в экспресс-режиме. Это следует из плана большого предвыборного совещания 30 января, оказавшегося в распоряжении агентства. Если ранее мэров собирали в правительственном санатории «Гранатовая бухта» на два дня, то в этот раз общение пройдет одним днем в губернаторской резиденции. Откроет совещание политический вице-губернатор Олег Чемезов. Следом выступят председатель областного избиркома Елена Клименко (расскажет о подготовке к выборам), замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, ответственный за работу с обращениями граждан Илья Лисин (расскажет, как отработали жалобы, поступившие на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина), директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и глава «Областной газеты» Антон Третьяков (об организации информационной кампании). Третьяков отвечает за викторину, которую власти используют для повышения явки на голосовании 15—17 марта. Куйвашев выступит перед мэрами после кофе-брейка — с 10-минутной речью. На вторую часть собрания намечены доклады главы областного управления МЧС Виктора Теряева (отработка ЧС в 2023 году и постановка задач на 2024-й), и. о. главы департамента внутренней политики Наталья Гурченок, а также мозговой штурм (мэров распределять на девять команд) и различные презентации. «Работы к марту много», — объяснил смену формата источник URA.RU, близкий к оргкомитету совещания. Другой собеседник при этом поделился, что, поскольку с мэрами резиденция общается регулярно, программы на два дня просто нет. «И это не первый раз. У нас бывали за эти годы однодневные совещания», — отметил он. На последнем подобном собрании — в ноябре 2023 года — мэры придумывали, как достичь максимальной явки на предстоящих выборах. Тогда же прозвучали первые установки — явка должна быть не менее 70%. Как минимум 75% избирателей должны проголосовать за «основного кандидата». Действующий глава государства баллотируется в качестве самовыдвиженца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как и анонсировало URA.RU, совещание губернатора Евгения Куйвашева со свердловскими мэрами пройдет не в уже привычном двухдневном формате (с обязательным волейболом с первый день), а в экспресс-режиме. Это следует из плана большого предвыборного совещания 30 января, оказавшегося в распоряжении агентства. Если ранее мэров собирали в правительственном санатории «Гранатовая бухта» на два дня, то в этот раз общение пройдет одним днем в губернаторской резиденции. Откроет совещание политический вице-губернатор Олег Чемезов. Следом выступят председатель областного избиркома Елена Клименко (расскажет о подготовке к выборам), замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, ответственный за работу с обращениями граждан Илья Лисин (расскажет, как отработали жалобы, поступившие на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина), директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и глава «Областной газеты» Антон Третьяков (об организации информационной кампании). Третьяков отвечает за викторину, которую власти используют для повышения явки на голосовании 15—17 марта. Куйвашев выступит перед мэрами после кофе-брейка — с 10-минутной речью. На вторую часть собрания намечены доклады главы областного управления МЧС Виктора Теряева (отработка ЧС в 2023 году и постановка задач на 2024-й), и. о. главы департамента внутренней политики Наталья Гурченок, а также мозговой штурм (мэров распределять на девять команд) и различные презентации. «Работы к марту много», — объяснил смену формата источник URA.RU, близкий к оргкомитету совещания. Другой собеседник при этом поделился, что, поскольку с мэрами резиденция общается регулярно, программы на два дня просто нет. «И это не первый раз. У нас бывали за эти годы однодневные совещания», — отметил он. На последнем подобном собрании — в ноябре 2023 года — мэры придумывали, как достичь максимальной явки на предстоящих выборах. Тогда же прозвучали первые установки — явка должна быть не менее 70%. Как минимум 75% избирателей должны проголосовать за «основного кандидата». Действующий глава государства баллотируется в качестве самовыдвиженца.