В ХМАО планируют создать сеть пунктов приема ягод и кедровых шишек

В Нижневартовском районе ХМАО планируют создать сеть пунктов для приема дикоросов — ягод и кедровых шишек. Важность проекта отметил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.
«Проект по созданию сети заготовительно-приемных торговых пунктов вызван озабоченностью жителей района тем, что дикоросы, которые растут территории Нижневартовского района, реализуются в других регионах: приезжают фуры из других субъектов России, нередко собирают еще зеленую ягоду и спекулируют ценой на неустойчивом рынке сбыта. Создание пунктов даст возможность заработка жителям сельских поселений, а также выведет из тени стихийный рынок приема-реализации дикоросов», — отметил Саломатин на встрече с предпринимателями района.
По проекту, создаваться центры приема дикоросов будут за счет инвестора, заемных средств и субсидии департамента промышленности ХМАО. Власти Нижневартовского района предложили предоставлять гранты на создание каждого такого объекта. В перспективе, по мнению главы муниципалитета, проект можно реализовать в других муниципалитетах округа.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала об экспорте дикоросов из ХМАО в Беларусь. Поставлять продукцию в республику будет югорская компания «Регион-К».
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