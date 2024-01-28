28 января 2024

В ХМАО планируют создать сеть пунктов приема ягод и кедровых шишек

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Слет охотников, рыбаков и оленеводов в д.Русскинская, Сургут , дикоросы, ягода, клюква, кедровые орешки, орех кедровый, промысел
Пункты приема дикоросов в ХМАО позволят сельским жителям больше зарабатывать на сборе ягод и шишек Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО планируют создать сеть пунктов для приема дикоросов — ягод и кедровых шишек. Важность проекта отметил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

«Проект по созданию сети заготовительно-приемных торговых пунктов вызван озабоченностью жителей района тем, что дикоросы, которые растут территории Нижневартовского района, реализуются в других регионах: приезжают фуры из других субъектов России, нередко собирают еще зеленую ягоду и спекулируют ценой на неустойчивом рынке сбыта. Создание пунктов даст возможность заработка жителям сельских поселений, а также выведет из тени стихийный рынок приема-реализации дикоросов», — отметил Саломатин на встрече с предпринимателями района.

По проекту, создаваться центры приема дикоросов будут за счет инвестора, заемных средств и субсидии департамента промышленности ХМАО. Власти Нижневартовского района предложили предоставлять гранты на создание каждого такого объекта. В перспективе, по мнению главы муниципалитета, проект можно реализовать в других муниципалитетах округа.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала об экспорте дикоросов из ХМАО в Беларусь. Поставлять продукцию в республику будет югорская компания «Регион-К».

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В Нижневартовском районе ХМАО планируют создать сеть пунктов для приема дикоросов — ягод и кедровых шишек. Важность проекта отметил глава Нижневартовского района Борис Саломатин. «Проект по созданию сети заготовительно-приемных торговых пунктов вызван озабоченностью жителей района тем, что дикоросы, которые растут территории Нижневартовского района, реализуются в других регионах: приезжают фуры из других субъектов России, нередко собирают еще зеленую ягоду и спекулируют ценой на неустойчивом рынке сбыта. Создание пунктов даст возможность заработка жителям сельских поселений, а также выведет из тени стихийный рынок приема-реализации дикоросов», — отметил Саломатин на встрече с предпринимателями района. По проекту, создаваться центры приема дикоросов будут за счет инвестора, заемных средств и субсидии департамента промышленности ХМАО. Власти Нижневартовского района предложили предоставлять гранты на создание каждого такого объекта. В перспективе, по мнению главы муниципалитета, проект можно реализовать в других муниципалитетах округа. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала об экспорте дикоросов из ХМАО в Беларусь. Поставлять продукцию в республику будет югорская компания «Регион-К».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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