Белорусов, провинившихся перед мэром, вызвали в Екатеринбург

Власти Екатеринбурга накажут белорусский завод, сорвавший сроки по троллейбусам
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового троллейбуса Алексею Орлову. Екатеринбург, орлов алексей
Алексею Орлову пришлось изрядно понервничать из-за сорванных сроков Фото:

Мэрия Екатеринбурга оштрафует предприятия «Белкоммунмаш», с опозданием доставившее большую партию новых троллейбусов в город. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской власти. По его словам, один из руководителей предприятия уже вызван в администрацию.

«Будут обсуждаться детали гарантийного обслуживания поступившей техники. И конечно, наказание за отклонение от сроков, прописанных в контракте», — поделился источник.

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Контракт на поставку белорусских троллейбусов мэрия заключила в ноябре 2022-го — питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаш». Закупка производилась при финансовой поддержке правительства РФ и личном участии президента Владимира Путина. Первое отклонение от сроков произошло в начале 2023-го: в мэрии Екатеринбурга объясняли это санкциями («Белорусское предприятие не получило вовремя импортные комплектующие»). Второе отклонение — в начале декабря.

Мэр Алексей Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительства России и Белоруссии. Днем 29 января стало известно, что последние из большой партии (49 единиц) троллейбусов в городе. Еще не обкатанные машины проходят испытания, остальные — уже на маршрутах. На запросы URA.RU в «Автотехкоме» пока не ответили.

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Мэрия Екатеринбурга оштрафует предприятия «Белкоммунмаш», с опозданием доставившее большую партию новых троллейбусов в город. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской власти. По его словам, один из руководителей предприятия уже вызван в администрацию. «Будут обсуждаться детали гарантийного обслуживания поступившей техники. И конечно, наказание за отклонение от сроков, прописанных в контракте», — поделился источник. Контракт на поставку белорусских троллейбусов мэрия заключила в ноябре 2022-го — питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаш». Закупка производилась при финансовой поддержке правительства РФ и личном участии президента Владимира Путина. Первое отклонение от сроков произошло в начале 2023-го: в мэрии Екатеринбурга объясняли это санкциями («Белорусское предприятие не получило вовремя импортные комплектующие»). Второе отклонение — в начале декабря. Мэр Алексей Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительства России и Белоруссии. Днем 29 января стало известно, что последние из большой партии (49 единиц) троллейбусов в городе. Еще не обкатанные машины проходят испытания, остальные — уже на маршрутах. На запросы URA.RU в «Автотехкоме» пока не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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