Белорусов, провинившихся перед мэром, вызвали в Екатеринбург

Власти Екатеринбурга накажут белорусский завод, сорвавший сроки по троллейбусам

29 января 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Алексею Орлову пришлось изрядно понервничать из-за сорванных сроков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга оштрафует предприятия «Белкоммунмаш», с опозданием доставившее большую партию новых троллейбусов в город. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской власти. По его словам, один из руководителей предприятия уже вызван в администрацию. «Будут обсуждаться детали гарантийного обслуживания поступившей техники. И конечно, наказание за отклонение от сроков, прописанных в контракте», — поделился источник. Новость по теме Белорусы снова сорвали поставку новых троллейбусов в Екатеринбург, мэр пожаловался в правительство Контракт на поставку белорусских троллейбусов мэрия заключила в ноябре 2022-го — питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаш». Закупка производилась при финансовой поддержке правительства РФ и личном участии президента Владимира Путина. Первое отклонение от сроков произошло в начале 2023-го: в мэрии Екатеринбурга объясняли это санкциями («Белорусское предприятие не получило вовремя импортные комплектующие»). Второе отклонение — в начале декабря. Мэр Алексей Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительства России и Белоруссии. Днем 29 января стало известно, что последние из большой партии (49 единиц) троллейбусов в городе. Еще не обкатанные машины проходят испытания, остальные — уже на маршрутах. На запросы URA.RU в «Автотехкоме» пока не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга оштрафует предприятия «Белкоммунмаш», с опозданием доставившее большую партию новых троллейбусов в город. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской власти. По его словам, один из руководителей предприятия уже вызван в администрацию. «Будут обсуждаться детали гарантийного обслуживания поступившей техники. И конечно, наказание за отклонение от сроков, прописанных в контракте», — поделился источник. Контракт на поставку белорусских троллейбусов мэрия заключила в ноябре 2022-го — питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаш». Закупка производилась при финансовой поддержке правительства РФ и личном участии президента Владимира Путина. Первое отклонение от сроков произошло в начале 2023-го: в мэрии Екатеринбурга объясняли это санкциями («Белорусское предприятие не получило вовремя импортные комплектующие»). Второе отклонение — в начале декабря. Мэр Алексей Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительства России и Белоруссии. Днем 29 января стало известно, что последние из большой партии (49 единиц) троллейбусов в городе. Еще не обкатанные машины проходят испытания, остальные — уже на маршрутах. На запросы URA.RU в «Автотехкоме» пока не ответили.