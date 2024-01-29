Депутат Рады Гончаренко раскрыл детали увольнения Залужного

Депутат Рады Гончаренко: Залужному предлагали должность посла в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, stock
Официально отставка Залужного не подверждена Фото:

Главкому ВСУ Валерию Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на фоне сообщений об увольнении Залужного. Он уточнил, что пока указа нет.

«Залужному предлагали должность посла в европейской стране, но он отказался», — сказал Гончаренко. В своем telegram-канале он подтвердил, что Залужного отправили в отставку, но указа нет. Украинский депутат Борислав Береза сообщал об отставке Залужного со ссылкой на свои источники.

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Главкому ВСУ Валерию Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на фоне сообщений об увольнении Залужного. Он уточнил, что пока указа нет. «Залужному предлагали должность посла в европейской стране, но он отказался», — сказал Гончаренко. В своем telegram-канале он подтвердил, что Залужного отправили в отставку, но указа нет. Украинский депутат Борислав Береза сообщал об отставке Залужного со ссылкой на свои источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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