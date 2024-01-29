В мире Украина Депутат Рады Гончаренко раскрыл детали увольнения Залужного Депутат Рады Гончаренко: Залужному предлагали должность посла в Европе 29 января 2024 в 22:34 Размер текста - 17 + Официально отставка Залужного не подверждена Фото: Официальный сайт президента Украины Главкому ВСУ Валерию Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на фоне сообщений об увольнении Залужного. Он уточнил, что пока указа нет. «Залужному предлагали должность посла в европейской стране, но он отказался», — сказал Гончаренко. В своем telegram-канале он подтвердил, что Залужного отправили в отставку, но указа нет. Украинский депутат Борислав Береза сообщал об отставке Залужного со ссылкой на свои источники. Главкому ВСУ Валерию Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на фоне сообщений об увольнении Залужного. Он уточнил, что пока указа нет. «Залужному предлагали должность посла в европейской стране, но он отказался», — сказал Гончаренко. В своем telegram-канале он подтвердил, что Залужного отправили в отставку, но указа нет. Украинский депутат Борислав Береза сообщал об отставке Залужного со ссылкой на свои источники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям