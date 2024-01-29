29 января 2024

СК возбудит уголовное дело после избиения пермского подростка

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Следственный комитет проводит проверку Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 16-летнего подростка в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В Березниках неизвестный мужчина избил подростка возле магазина. Обидчику не понравилось, что у 16-летнего парня расстегнута куртка. По словам матери потерпевшего, пермяк угрожал ее сыну отрезать голову, если он решит опубликовать фотографию с моментом избиения в соцсетях.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 16-летнего подростка в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Березниках неизвестный мужчина избил подростка возле магазина. Обидчику не понравилось, что у 16-летнего парня расстегнута куртка. По словам матери потерпевшего, пермяк угрожал ее сыну отрезать голову, если он решит опубликовать фотографию с моментом избиения в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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