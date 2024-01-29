СК возбудит уголовное дело после избиения пермского подростка

30 января 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Следственный комитет проводит проверку Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 16-летнего подростка в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Березниках неизвестный мужчина избил подростка возле магазина. Обидчику не понравилось, что у 16-летнего парня расстегнута куртка. По словам матери потерпевшего, пермяк угрожал ее сыну отрезать голову, если он решит опубликовать фотографию с моментом избиения в соцсетях.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 16-летнего подростка в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Березниках неизвестный мужчина избил подростка возле магазина. Обидчику не понравилось, что у 16-летнего парня расстегнута куртка. По словам матери потерпевшего, пермяк угрожал ее сыну отрезать голову, если он решит опубликовать фотографию с моментом избиения в соцсетях.