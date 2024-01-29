29 января 2024

Мэр Тюмени Кухарук раскрыл, чем жители болеют чаще всего

Мэр Тюмени Кухарук: тюменцы чаще страдают болезнями системы кровообращения
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, аптека, поликлиника, пациенты, медицина, больница
Статистика предоставлена на основе данных диспансеризации тюменцев Фото:

Жители Тюмени чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения, сахарному диабету и онкологии. Данные департамента здравоохранения озвучил мэр Руслан Кухарук.

«По выявленным заболеваниям на первом месте болезни системы кровообращения, на втором — сахарный диабет 1-го и 2-го типа, на третьем — злокачественные новообразования», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Анализ проведен по итогам 11-ти месяцев 2023 года.

Состояние здоровья тюменцев проведено на основе диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%.

В конце прошлого года для борьбы с диабетом в регионе были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Они будут потрачены на оснащение сельских медицинских учреждений оборудованием, необходимым для ранней диагностики сахарного диабета. Также будут приобретены средства контроля состояния пациентов.

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Жители Тюмени чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения, сахарному диабету и онкологии. Данные департамента здравоохранения озвучил мэр Руслан Кухарук. «По выявленным заболеваниям на первом месте болезни системы кровообращения, на втором — сахарный диабет 1-го и 2-го типа, на третьем — злокачественные новообразования», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Анализ проведен по итогам 11-ти месяцев 2023 года. Состояние здоровья тюменцев проведено на основе диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%. В конце прошлого года для борьбы с диабетом в регионе были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Они будут потрачены на оснащение сельских медицинских учреждений оборудованием, необходимым для ранней диагностики сахарного диабета. Также будут приобретены средства контроля состояния пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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