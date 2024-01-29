Мэр Тюмени Кухарук раскрыл, чем жители болеют чаще всего

Мэр Тюмени Кухарук: тюменцы чаще страдают болезнями системы кровообращения

30 января 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

Статистика предоставлена на основе данных диспансеризации тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения, сахарному диабету и онкологии. Данные департамента здравоохранения озвучил мэр Руслан Кухарук. «По выявленным заболеваниям на первом месте болезни системы кровообращения, на втором — сахарный диабет 1-го и 2-го типа, на третьем — злокачественные новообразования», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Анализ проведен по итогам 11-ти месяцев 2023 года. Состояние здоровья тюменцев проведено на основе диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%. В конце прошлого года для борьбы с диабетом в регионе были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Они будут потрачены на оснащение сельских медицинских учреждений оборудованием, необходимым для ранней диагностики сахарного диабета. Также будут приобретены средства контроля состояния пациентов.

Жители Тюмени чаще всего подвержены заболеваниям системы кровообращения, сахарному диабету и онкологии. Данные департамента здравоохранения озвучил мэр Руслан Кухарук. «По выявленным заболеваниям на первом месте болезни системы кровообращения, на втором — сахарный диабет 1-го и 2-го типа, на третьем — злокачественные новообразования», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Анализ проведен по итогам 11-ти месяцев 2023 года. Состояние здоровья тюменцев проведено на основе диспансеризаций. Всего обследовано более 320 тысяч человек. Среди них доля трудоспособного населения составила 52,3%. В конце прошлого года для борьбы с диабетом в регионе были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Они будут потрачены на оснащение сельских медицинских учреждений оборудованием, необходимым для ранней диагностики сахарного диабета. Также будут приобретены средства контроля состояния пациентов.