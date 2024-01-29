Набиуллина: страны БРИКС сфокусируются на работе платежных систем

30 января 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Регуляторы уделят внимание развитию финансовых технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы собираемся выходить с насыщенной повесткой. Но при этом, конечно, придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, которые предложили наши партнеры в предыдущие годы. Среди них я выделю четыре ключевых», — рассказала Набиуллина РИА Новости. Так она ответила на вопрос, какие приоритеты и цели главные банки БРИКС будут решать в 2024 году. Глава Центрального банка сообщила о планах развития платежной сферы, включая обсуждение цифровых валют и взаимодействие платежных систем. Особое внимание будет уделено расчетам в национальных валютах, отметила она. Также будет обсуждаться развитие финансовых технологий, включая автоматизацию систем трансграничной идентификации, что ускорит получение финансовых услуг в других странах БРИКС. В повестке также фигурирует кибербезопасность в финансовой сфере. Центральный банк предложит партнерам провести трансграничные киберучения. Наконец, по словам Набиуллиной, будет активно продвигаться повестка устойчивого развития и адаптации экономик к климатическим изменениям. Глава ЦБ выразила желание обсудить интеграцию климатических рисков в финансовое регулирование и развитие стандартов для зеленых и адаптационных облигаций. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о работе над созданием единой валюты для стран БРИКС. В частности, лидер Бразилии Лула да Силва выразил поддержку этой идеи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы собираемся выходить с насыщенной повесткой. Но при этом, конечно, придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, которые предложили наши партнеры в предыдущие годы. Среди них я выделю четыре ключевых», — рассказала Набиуллина РИА Новости. Так она ответила на вопрос, какие приоритеты и цели главные банки БРИКС будут решать в 2024 году. Глава Центрального банка сообщила о планах развития платежной сферы, включая обсуждение цифровых валют и взаимодействие платежных систем. Особое внимание будет уделено расчетам в национальных валютах, отметила она. Также будет обсуждаться развитие финансовых технологий, включая автоматизацию систем трансграничной идентификации, что ускорит получение финансовых услуг в других странах БРИКС. В повестке также фигурирует кибербезопасность в финансовой сфере. Центральный банк предложит партнерам провести трансграничные киберучения. Наконец, по словам Набиуллиной, будет активно продвигаться повестка устойчивого развития и адаптации экономик к климатическим изменениям. Глава ЦБ выразила желание обсудить интеграцию климатических рисков в финансовое регулирование и развитие стандартов для зеленых и адаптационных облигаций. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о работе над созданием единой валюты для стран БРИКС. В частности, лидер Бразилии Лула да Силва выразил поддержку этой идеи.