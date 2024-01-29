Набиуллина: страны БРИКС сфокусируются на работе платежных систем

В этом году страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы собираемся выходить с насыщенной повесткой. Но при этом, конечно, придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, которые предложили наши партнеры в предыдущие годы. Среди них я выделю четыре ключевых», — рассказала Набиуллина РИА Новости. Так она ответила на вопрос, какие приоритеты и цели главные банки БРИКС будут решать в 2024 году.
Глава Центрального банка сообщила о планах развития платежной сферы, включая обсуждение цифровых валют и взаимодействие платежных систем. Особое внимание будет уделено расчетам в национальных валютах, отметила она.
Также будет обсуждаться развитие финансовых технологий, включая автоматизацию систем трансграничной идентификации, что ускорит получение финансовых услуг в других странах БРИКС. В повестке также фигурирует кибербезопасность в финансовой сфере. Центральный банк предложит партнерам провести трансграничные киберучения.
Наконец, по словам Набиуллиной, будет активно продвигаться повестка устойчивого развития и адаптации экономик к климатическим изменениям. Глава ЦБ выразила желание обсудить интеграцию климатических рисков в финансовое регулирование и развитие стандартов для зеленых и адаптационных облигаций.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о работе над созданием единой валюты для стран БРИКС. В частности, лидер Бразилии Лула да Силва выразил поддержку этой идеи.
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