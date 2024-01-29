Набиуллина: РФ подключила 159 иностранных участников к аналогу SWIFT

Набиуллина рассказала о развитии аналога SWIFT
Россия подключила к отечественному аналогу системы международных расчетов SWIFT уже 159 иностранных участников из двух десятков стран. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Россия подключила к своему аналогу SWIFT уже 159 иностранных участников из 20 стран», — заявила Набиуллина в беседе с РИА Новости. Глава ЦБ также рассказала, что страна ведет переговоры с участниками БРИКС об интеграции платежных инфраструктур.
Среди планов на 2024 год Набиуллина обозначила именно развитие работы платежных систем на международном уровне. Также БРИКС займется развитием расчетов в национальных валютах.
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