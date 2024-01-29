Время восстановления электричества в челябинских поселках продлили на два часа

30 января 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Восстановительные работы на объекте велись всю ночь Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области восстановление электроснабжения в поселках Моховички, Красное поле и Прудный после короткого замыкания на электрообъекте 29 января продлили до девяти утра. Об этом сообщает автоинформатор на горячей линии «Россети Урал». «На территории Сосновского района частично без электроснабжения остаются поселки Моховички, Красное поле и Прудный. Ориентировочное время восстановления — до девяти утра. Пожалуйста, ожидайте», — уточняет автоинформатор. В официальной группе «Администрация Краснопольского с/п» в социальной сети «ВКонтакте», указано время восстановления два часа ночи. Автоинформатор ночью называл время семь часов утра. Однако в итоге оно было перенесено еще на два часа до девяти утра. Поселки остаются без электроснабжения больше 12-ти часов. Вечером 29 января в небе над пригородом Челябинска появились странные вспышки. После этого в поселках Красное поле, Моховички и Прудный пропало электричество. Причиной вспышек стало короткое замыкание на энергообъектах, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

В Челябинской области восстановление электроснабжения в поселках Моховички, Красное поле и Прудный после короткого замыкания на электрообъекте 29 января продлили до девяти утра. Об этом сообщает автоинформатор на горячей линии «Россети Урал». «На территории Сосновского района частично без электроснабжения остаются поселки Моховички, Красное поле и Прудный. Ориентировочное время восстановления — до девяти утра. Пожалуйста, ожидайте», — уточняет автоинформатор. В официальной группе «Администрация Краснопольского с/п» в социальной сети «ВКонтакте», указано время восстановления два часа ночи. Автоинформатор ночью называл время семь часов утра. Однако в итоге оно было перенесено еще на два часа до девяти утра. Поселки остаются без электроснабжения больше 12-ти часов. Вечером 29 января в небе над пригородом Челябинска появились странные вспышки. После этого в поселках Красное поле, Моховички и Прудный пропало электричество. Причиной вспышек стало короткое замыкание на энергообъектах, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».