29 января 2024

Уральскую певицу Клаву Коку заподозрили в беременности. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, клава кока, ночь музыки 2021
Клава Кока призналась, что любит поесть Фото:

Поклонники певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заподозрили ее в беременности. В комментариях под фотографиями девушки в соцсетях фанаты начали отмечать округлившийся живот звезды.

«Ну вот факт на лицо, а живот растет не по дням, а по часам», — написала одна из подписчиц. Однако сама Клава этот факт не подтвердила. Певица отметила, что просто любит поесть.

«Несмотря на то, что я даже в отпуске то на серфинге, то на сноуборде, то прыгаю, бегаю и много хожу, но я, блин, люблю пожрать. Сейчас я правда в своем максимальном весе, раньше доходил до 55, но с вами, конечно, даже на январских праздниках не расслабишься», — поделилась певица, пишет E1.RU. Девушка отметила, что в отпуске она вкусно ела и выкладывала фото без фотошопа и лучших ракурсов.

Ранее артистка заинтриговала подписчиков фразой «нас ждет пополнение». Но, как оказалось позже, намекала она не на ребенка, а на новую машину. Девушка купила Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета.

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Поклонники певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заподозрили ее в беременности. В комментариях под фотографиями девушки в соцсетях фанаты начали отмечать округлившийся живот звезды. «Ну вот факт на лицо, а живот растет не по дням, а по часам», — написала одна из подписчиц. Однако сама Клава этот факт не подтвердила. Певица отметила, что просто любит поесть. «Несмотря на то, что я даже в отпуске то на серфинге, то на сноуборде, то прыгаю, бегаю и много хожу, но я, блин, люблю пожрать. Сейчас я правда в своем максимальном весе, раньше доходил до 55, но с вами, конечно, даже на январских праздниках не расслабишься», — поделилась певица, пишет E1.RU. Девушка отметила, что в отпуске она вкусно ела и выкладывала фото без фотошопа и лучших ракурсов. Ранее артистка заинтриговала подписчиков фразой «нас ждет пополнение». Но, как оказалось позже, намекала она не на ребенка, а на новую машину. Девушка купила Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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