Уральскую певицу Клаву Коку заподозрили в беременности. Скрин

30 января 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Клава Кока призналась, что любит поесть Фото: Размик Закарян © URA.RU Поклонники певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заподозрили ее в беременности. В комментариях под фотографиями девушки в соцсетях фанаты начали отмечать округлившийся живот звезды. «Ну вот факт на лицо, а живот растет не по дням, а по часам», — написала одна из подписчиц. Однако сама Клава этот факт не подтвердила. Певица отметила, что просто любит поесть. «Несмотря на то, что я даже в отпуске то на серфинге, то на сноуборде, то прыгаю, бегаю и много хожу, но я, блин, люблю пожрать. Сейчас я правда в своем максимальном весе, раньше доходил до 55, но с вами, конечно, даже на январских праздниках не расслабишься», — поделилась певица, пишет E1.RU. Девушка отметила, что в отпуске она вкусно ела и выкладывала фото без фотошопа и лучших ракурсов. Ранее артистка заинтриговала подписчиков фразой «нас ждет пополнение». Но, как оказалось позже, намекала она не на ребенка, а на новую машину. Девушка купила Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. Фото: скриншот из соцсети Instagram, которая принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской Фото: скриншот из соцсети Instagram, которая принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской Фото: скриншот из соцсети Instagram, которая принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской

Поклонники певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заподозрили ее в беременности. В комментариях под фотографиями девушки в соцсетях фанаты начали отмечать округлившийся живот звезды. «Ну вот факт на лицо, а живот растет не по дням, а по часам», — написала одна из подписчиц. Однако сама Клава этот факт не подтвердила. Певица отметила, что просто любит поесть. «Несмотря на то, что я даже в отпуске то на серфинге, то на сноуборде, то прыгаю, бегаю и много хожу, но я, блин, люблю пожрать. Сейчас я правда в своем максимальном весе, раньше доходил до 55, но с вами, конечно, даже на январских праздниках не расслабишься», — поделилась певица, пишет E1.RU. Девушка отметила, что в отпуске она вкусно ела и выкладывала фото без фотошопа и лучших ракурсов. Ранее артистка заинтриговала подписчиков фразой «нас ждет пополнение». Но, как оказалось позже, намекала она не на ребенка, а на новую машину. Девушка купила Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета.