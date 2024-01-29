29 января 2024

Международные перелеты из Тобольске тормозят авиакомпании

Аэропорт Тобольска не получает заявок от авиакомпаний на международные рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, зима, пассажирский самолет, авиаперевозчик
Аэропорт прошел все необходимые проверки Фото:

В Тобольске (Тюменская область) аэропорт Ремезов не запускает международные перевозки из-за отсутствия заявок от авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Ремезов подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — передает РБК Тюмень информацию пресс-службы тобольского аэропорта.

Положительное заключение на осуществление международных перелетов Ремезов получил в декабре 2023 года. Была проведена соответствующая проверка.

Аэропорт Тобольска в мае прошлого года оценил президент России Владимир Путин. Во время встречи с губернатором области Александром Моором, глава государства отметил, что здание получилось красивым.

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В Тобольске (Тюменская область) аэропорт Ремезов не запускает международные перевозки из-за отсутствия заявок от авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «В аэропорту Ремезов подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — передает РБК Тюмень информацию пресс-службы тобольского аэропорта. Положительное заключение на осуществление международных перелетов Ремезов получил в декабре 2023 года. Была проведена соответствующая проверка. Аэропорт Тобольска в мае прошлого года оценил президент России Владимир Путин. Во время встречи с губернатором области Александром Моором, глава государства отметил, что здание получилось красивым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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