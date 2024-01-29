Международные перелеты из Тобольске тормозят авиакомпании

В Тобольске (Тюменская область) аэропорт Ремезов не запускает международные перевозки из-за отсутствия заявок от авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В аэропорту Ремезов подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — передает РБК Тюмень информацию пресс-службы тобольского аэропорта.
Положительное заключение на осуществление международных перелетов Ремезов получил в декабре 2023 года. Была проведена соответствующая проверка.
Аэропорт Тобольска в мае прошлого года оценил президент России Владимир Путин. Во время встречи с губернатором области Александром Моором, глава государства отметил, что здание получилось красивым.
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