Путин похвалил аэропорт Тобольска на встрече с тюменским губернатором Моором

11 мая 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Встреча прошла к Кремле 11 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владимир Путин оценил здание аэропорта Ремезов на встрече с губернатором Александром Моором. Диалог главы региона и президента состоялся в Кремле. «Напомню, в [2020 году] вы к нам прилетали. Садились на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Тобольска, здания аэровокзала еще не было. В 2021 году весь проект завершен. „Сибур“ построил новый аэропорт, он работает. Сейчас из Тобольска можно улететь в девять городов России, а в этом году по решению Правительства он стал еще и международным», — рассказал губернатор Моор. Президент отметил, что здание получилось красивым. В рамках прошедшей встречи президент Владимир Путин поддержал Александра Моора на предстоящих губернаторских выборах. Но отчитал за аварийность на дорогах.

Владимир Путин оценил здание аэропорта Ремезов на встрече с губернатором Александром Моором. Диалог главы региона и президента состоялся в Кремле. «Напомню, в [2020 году] вы к нам прилетали. Садились на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Тобольска, здания аэровокзала еще не было. В 2021 году весь проект завершен. „Сибур“ построил новый аэропорт, он работает. Сейчас из Тобольска можно улететь в девять городов России, а в этом году по решению Правительства он стал еще и международным», — рассказал губернатор Моор. Президент отметил, что здание получилось красивым. В рамках прошедшей встречи президент Владимир Путин поддержал Александра Моора на предстоящих губернаторских выборах. Но отчитал за аварийность на дорогах.