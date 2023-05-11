Путин похвалил аэропорт Тобольска на встрече с тюменским губернатором Моором

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, путин владимир
Встреча прошла к Кремле 11 мая Фото:

Владимир Путин оценил здание аэропорта Ремезов на встрече с губернатором Александром Моором. Диалог главы региона и президента состоялся в Кремле.

«Напомню, в [2020 году] вы к нам прилетали. Садились на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Тобольска, здания аэровокзала еще не было. В 2021 году весь проект завершен. „Сибур“ построил новый аэропорт, он работает. Сейчас из Тобольска можно улететь в девять городов России, а в этом году по решению Правительства он стал еще и международным», — рассказал губернатор Моор. Президент отметил, что здание получилось красивым.

В рамках прошедшей встречи президент Владимир Путин поддержал Александра Моора на предстоящих губернаторских выборах. Но отчитал за аварийность на дорогах.

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Владимир Путин оценил здание аэропорта Ремезов на встрече с губернатором Александром Моором. Диалог главы региона и президента состоялся в Кремле. «Напомню, в [2020 году] вы к нам прилетали. Садились на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Тобольска, здания аэровокзала еще не было. В 2021 году весь проект завершен. „Сибур“ построил новый аэропорт, он работает. Сейчас из Тобольска можно улететь в девять городов России, а в этом году по решению Правительства он стал еще и международным», — рассказал губернатор Моор. Президент отметил, что здание получилось красивым. В рамках прошедшей встречи президент Владимир Путин поддержал Александра Моора на предстоящих губернаторских выборах. Но отчитал за аварийность на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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