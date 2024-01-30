Российские военные вдвоем захватили два опорника ВСУ

30 января 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Российские военные вдвоем смогли захватить опорный пункт ВСУ, передает журналист Александр Сафиулин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из группировки «Юг» смогли захватить два украинских опорных пункта. В операции было задействовано всего два человека. Об этом рассказал журналист Александр Сафиулин по итогам беседы с военными. «Вот мы закинули гранату — отстрел. Вторую закидываем — отстрел. <…> Грамотно командование вело нас. <…> Встали и пошли перебежками, расстояние 10 м друг между другом держали, заняли позиции, отработали», — поделились военнослужащие в разговоре с журналистом «Известий». В операции по захвату объектов участвовали двое солдат с позывными «Батя» и «Феникс». Они являются практически новобранцами на фронте. Бойцы также рассказали, что им сильно мешал вражеский пулеметчик, засевший на втором опорном пункте. Однако он был успешно ликвидирован. Российские военные ежедневно уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины на различных направлениях. О каждом таком случае информирует Минобороны РФ. Например, сутками ранее были поражены замаскированные пункты на краснолиманском направлении, пишет Life .

Российские солдаты из группировки «Юг» смогли захватить два украинских опорных пункта. В операции было задействовано всего два человека. Об этом рассказал журналист Александр Сафиулин по итогам беседы с военными. «Вот мы закинули гранату — отстрел. Вторую закидываем — отстрел. <…> Грамотно командование вело нас. <…> Встали и пошли перебежками, расстояние 10 м друг между другом держали, заняли позиции, отработали», — поделились военнослужащие в разговоре с журналистом «Известий». В операции по захвату объектов участвовали двое солдат с позывными «Батя» и «Феникс». Они являются практически новобранцами на фронте. Бойцы также рассказали, что им сильно мешал вражеский пулеметчик, засевший на втором опорном пункте. Однако он был успешно ликвидирован. Российские военные ежедневно уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины на различных направлениях. О каждом таком случае информирует Минобороны РФ. Например, сутками ранее были поражены замаскированные пункты на краснолиманском направлении, пишет Life.