В Перми будут судить куратора АУЕ*

30 января 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Обвиняемый является криминальным авторитетом (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Марата Мусина, который пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Незаконной деятельностью Мусин занимался, когда отбывал наказание в исправительной колонии № 9. «Следователями краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемом в занятии высшего положения в преступной иерархии, участии в деятельности объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. Незаконной деятельностью он занимался в период с 30 октября 2020 по 01 января 2021. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU судить будут криминального авторитета Марата Мусина по кличке «Марик», сидевшего в ИК-9. Решение о том, что он станет положенцем принимал вор «в законе» Чиро Шония, находившийся в федеральном розыске, известный также под именем Чиро Гальский. Шония скончался в Греции в конце 2022 года. Там он жил после эмиграции, но продолжал курировать криминальный мир в России. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Марата Мусина, который пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Незаконной деятельностью Мусин занимался, когда отбывал наказание в исправительной колонии № 9. «Следователями краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемом в занятии высшего положения в преступной иерархии, участии в деятельности объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. Незаконной деятельностью он занимался в период с 30 октября 2020 по 01 января 2021. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU судить будут криминального авторитета Марата Мусина по кличке «Марик», сидевшего в ИК-9. Решение о том, что он станет положенцем принимал вор «в законе» Чиро Шония, находившийся в федеральном розыске, известный также под именем Чиро Гальский. Шония скончался в Греции в конце 2022 года. Там он жил после эмиграции, но продолжал курировать криминальный мир в России. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.