29 января 2024

В Перми будут судить куратора АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, рука, татуировка, наколка, зэк, тату, татуировка на руке
Обвиняемый является криминальным авторитетом (архивное фото) Фото:

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Марата Мусина, который пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Незаконной деятельностью Мусин занимался, когда отбывал наказание в исправительной колонии № 9.

«Следователями краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемом в занятии высшего положения в преступной иерархии, участии в деятельности объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. Незаконной деятельностью он занимался в период с 30 октября 2020 по 01 января 2021. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным источника URA.RU судить будут криминального авторитета Марата Мусина по кличке «Марик», сидевшего в ИК-9. Решение о том, что он станет положенцем принимал вор «в законе» Чиро Шония, находившийся в федеральном розыске, известный также под именем Чиро Гальский. Шония скончался в Греции в конце 2022 года. Там он жил после эмиграции, но продолжал курировать криминальный мир в России.

* — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Марата Мусина, который пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Незаконной деятельностью Мусин занимался, когда отбывал наказание в исправительной колонии № 9. «Следователями краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемом в занятии высшего положения в преступной иерархии, участии в деятельности объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. Незаконной деятельностью он занимался в период с 30 октября 2020 по 01 января 2021. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU судить будут криминального авторитета Марата Мусина по кличке «Марик», сидевшего в ИК-9. Решение о том, что он станет положенцем принимал вор «в законе» Чиро Шония, находившийся в федеральном розыске, известный также под именем Чиро Гальский. Шония скончался в Греции в конце 2022 года. Там он жил после эмиграции, но продолжал курировать криминальный мир в России. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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