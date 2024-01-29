Поиском работы занялась четверть трудоспособных челябинцев

В Челябинской области поиском работы занялась четверть сотрудников. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, выводы сделаны по активным резюме пользователей платформы.
«С начала года в Челябинской области было опубликовано более 60 тысяч резюме. Среди соискателей 28% рассматривает предложения со стороны работодателей, а каждый четвертый находится в активном поиске. Не ищут других вариантов трудоустройства 13%, а на новом месте работает лишь 1% сотрудников», — отметили в HeadHunter.
Рабочим принадлежит каждое пятое из размещенных резюме. Почти столько же, 17%, подано продажниками, 16% объявлений о поиске работы сформировал производственный персонал.
«В 2023 году многие компании вернулись к активному найму сотрудников. Особенно это заметно в сферах с массовым и рабочим персоналом: таких вакансий стало в разы больше. При этом рынок не может удовлетворить потребность работодателей в кадрах», — заявила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.
По данным эксперта, в автобизнесе на одну вакансию приходится 1,4 резюме, в розничной торговле — 1,4 резюме, в медицине — 1,6 резюме. Лучше обстоят дела с рабочими специальностями. По ним на каждое предложение работодателя найдется 1,9 резюме, в строительстве — два. В целом такая ситуация свидетельствует о напряженности с кадрами.
Как выяснили аналитики сервиса, две трети соискателей из региона планируют выходить на новое место работы на полный рабочий день. Каждый пятый предпочтет гибридный формат, столько же — удаленный. Причем 17% рассмотрели бы вариант со сменным графиком и только 5% — вахтовый метод. Специалисты уточнили, что в резюме могут быть одновременно указаны разные форматы работы.
В ходе опроса соискатели продемонстрировали социальный оптимизм. Среди них 60% уверены, что в ближайшие три месяца найдут новую работу. Зато треть считает, что этого сделать не удастся. Наибольшую уверенность в завтрашнем дне проявили представители розничной торговли (70% опрошенных из этой сферы ответили положительно), продаж и гостинично-ресторанного бизнеса (по 68%). Также спокойны за будущее место работы маркетологи и домашняя обслуга (по 64%). В то же время программисты, юристы и представители сферы искусства считают низкими свои шансы на новую место работы в ближайшие три месяца. Из соискателей в этих сферах 42% пояснили, что не испытывают уверенности в быстром трудоустройстве. Столь же пессимистичны сотрудники сферы безопасности, сельского хозяйства и управленцы (по 41%), а также специалисты по закупкам (40%).
Неудачную работу многие челябинцы посчитали для себя главным провалом 2023 года. Многие жители выразили готовность искать подработку. Остаться без рабочего места челябинцы не опасаются.
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