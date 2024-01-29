Поиском работы занялась четверть трудоспособных челябинцев

HeadHunter: четверть челябинцев решила сменить место работы

30 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Четверть челябинцев в начале года озадачилась поиском нового места работы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области поиском работы занялась четверть сотрудников. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, выводы сделаны по активным резюме пользователей платформы. «С начала года в Челябинской области было опубликовано более 60 тысяч резюме. Среди соискателей 28% рассматривает предложения со стороны работодателей, а каждый четвертый находится в активном поиске. Не ищут других вариантов трудоустройства 13%, а на новом месте работает лишь 1% сотрудников», — отметили в HeadHunter. Рабочим принадлежит каждое пятое из размещенных резюме. Почти столько же, 17%, подано продажниками, 16% объявлений о поиске работы сформировал производственный персонал. «В 2023 году многие компании вернулись к активному найму сотрудников. Особенно это заметно в сферах с массовым и рабочим персоналом: таких вакансий стало в разы больше. При этом рынок не может удовлетворить потребность работодателей в кадрах», — заявила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. По данным эксперта, в автобизнесе на одну вакансию приходится 1,4 резюме, в розничной торговле — 1,4 резюме, в медицине — 1,6 резюме. Лучше обстоят дела с рабочими специальностями. По ним на каждое предложение работодателя найдется 1,9 резюме, в строительстве — два. В целом такая ситуация свидетельствует о напряженности с кадрами. Как выяснили аналитики сервиса, две трети соискателей из региона планируют выходить на новое место работы на полный рабочий день. Каждый пятый предпочтет гибридный формат, столько же — удаленный. Причем 17% рассмотрели бы вариант со сменным графиком и только 5% — вахтовый метод. Специалисты уточнили, что в резюме могут быть одновременно указаны разные форматы работы. В ходе опроса соискатели продемонстрировали социальный оптимизм. Среди них 60% уверены, что в ближайшие три месяца найдут новую работу. Зато треть считает, что этого сделать не удастся. Наибольшую уверенность в завтрашнем дне проявили представители розничной торговли (70% опрошенных из этой сферы ответили положительно), продаж и гостинично-ресторанного бизнеса (по 68%). Также спокойны за будущее место работы маркетологи и домашняя обслуга (по 64%). В то же время программисты, юристы и представители сферы искусства считают низкими свои шансы на новую место работы в ближайшие три месяца. Из соискателей в этих сферах 42% пояснили, что не испытывают уверенности в быстром трудоустройстве. Столь же пессимистичны сотрудники сферы безопасности, сельского хозяйства и управленцы (по 41%), а также специалисты по закупкам (40%). Неудачную работу многие челябинцы посчитали для себя главным провалом 2023 года. Многие жители выразили готовность искать подработку. Остаться без рабочего места челябинцы не опасаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области поиском работы занялась четверть сотрудников. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, выводы сделаны по активным резюме пользователей платформы. «С начала года в Челябинской области было опубликовано более 60 тысяч резюме. Среди соискателей 28% рассматривает предложения со стороны работодателей, а каждый четвертый находится в активном поиске. Не ищут других вариантов трудоустройства 13%, а на новом месте работает лишь 1% сотрудников», — отметили в HeadHunter. Рабочим принадлежит каждое пятое из размещенных резюме. Почти столько же, 17%, подано продажниками, 16% объявлений о поиске работы сформировал производственный персонал. «В 2023 году многие компании вернулись к активному найму сотрудников. Особенно это заметно в сферах с массовым и рабочим персоналом: таких вакансий стало в разы больше. При этом рынок не может удовлетворить потребность работодателей в кадрах», — заявила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. По данным эксперта, в автобизнесе на одну вакансию приходится 1,4 резюме, в розничной торговле — 1,4 резюме, в медицине — 1,6 резюме. Лучше обстоят дела с рабочими специальностями. По ним на каждое предложение работодателя найдется 1,9 резюме, в строительстве — два. В целом такая ситуация свидетельствует о напряженности с кадрами. Как выяснили аналитики сервиса, две трети соискателей из региона планируют выходить на новое место работы на полный рабочий день. Каждый пятый предпочтет гибридный формат, столько же — удаленный. Причем 17% рассмотрели бы вариант со сменным графиком и только 5% — вахтовый метод. Специалисты уточнили, что в резюме могут быть одновременно указаны разные форматы работы. В ходе опроса соискатели продемонстрировали социальный оптимизм. Среди них 60% уверены, что в ближайшие три месяца найдут новую работу. Зато треть считает, что этого сделать не удастся. Наибольшую уверенность в завтрашнем дне проявили представители розничной торговли (70% опрошенных из этой сферы ответили положительно), продаж и гостинично-ресторанного бизнеса (по 68%). Также спокойны за будущее место работы маркетологи и домашняя обслуга (по 64%). В то же время программисты, юристы и представители сферы искусства считают низкими свои шансы на новую место работы в ближайшие три месяца. Из соискателей в этих сферах 42% пояснили, что не испытывают уверенности в быстром трудоустройстве. Столь же пессимистичны сотрудники сферы безопасности, сельского хозяйства и управленцы (по 41%), а также специалисты по закупкам (40%). Неудачную работу многие челябинцы посчитали для себя главным провалом 2023 года. Многие жители выразили готовность искать подработку. Остаться без рабочего места челябинцы не опасаются.