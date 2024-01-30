В Госдуме обнаружили сбор персональных данных россиян по стороны Запада

Депутат Госдумы Пискарев: иностранные спецслужбы собирают данные россиян

30 января 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Западные спецслужбы в преддверии выборов собирают данные россиян, сказал Василий Пискарев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Западные спецслужбы предпринимали несколько попыток сбора персональных данных российских граждан. Об этом рассказал председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб <…> по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов», — подчеркнул Василий Пискарев. Его слова опубликованы в telegram-канале Комиссии. Спикер подчеркнул, что попытки кражи персональных данных были предприняты при поддержке ресурсов, признанных в России нежелательными и даже экстремистскими. Также в этом были замешаны и граждане, признанные иноагентами, подчеркнул Пискарев. Представитель Госдумы заявил, что западные спецслужбы специально в преддверии президентских выборов запускают проекты «альтернативного электронного голосования». При регистрации у россиян требуют персональные данные в виде паспортных данных, местоположения и так далее. В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Накануне стало известно, что Владимир Путин официально был зарегистрирован ЦИК РФ в качестве кандидата. Избирком также сформировал территориальную избирательную комиссию по электронному голосованию, передает РАПСИ.

Западные спецслужбы предпринимали несколько попыток сбора персональных данных российских граждан. Об этом рассказал председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб <…> по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов», — подчеркнул Василий Пискарев. Его слова опубликованы в telegram-канале Комиссии. Спикер подчеркнул, что попытки кражи персональных данных были предприняты при поддержке ресурсов, признанных в России нежелательными и даже экстремистскими. Также в этом были замешаны и граждане, признанные иноагентами, подчеркнул Пискарев. Представитель Госдумы заявил, что западные спецслужбы специально в преддверии президентских выборов запускают проекты «альтернативного электронного голосования». При регистрации у россиян требуют персональные данные в виде паспортных данных, местоположения и так далее. В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Накануне стало известно, что Владимир Путин официально был зарегистрирован ЦИК РФ в качестве кандидата. Избирком также сформировал территориальную избирательную комиссию по электронному голосованию, передает РАПСИ.