Средний срок ипотеки в России вырос до 25 лет

30 января 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Средний срок ипотеки вырос с 18 до 25 лет, уточнила Эльвира Набиуллина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние пять лет средний срок ипотеки вырос с 18 до 25 лет. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. Она обратила особое внимание на то, что нельзя допустить бума на рынке жилья, иначе это может привести к кризису. Председатель ЦБ уточнила, что доступность жилья на рынке и доступность ипотеки — это разные вещи. Даже если россиянин берет ипотеку с низкой процентной ставкой, сумма ее может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы. «Мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования», — подытожила Набиуллина. В ходе интервью глава Центробанка также подчеркнула, что в России ожидается постепенное падение цен на жилье. По ее словам цены упадут изначально в центральной части страны. В регионах ситуация будет складывать по-разному, пишет «Царьград».

За последние пять лет средний срок ипотеки вырос с 18 до 25 лет. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. Она обратила особое внимание на то, что нельзя допустить бума на рынке жилья, иначе это может привести к кризису. Председатель ЦБ уточнила, что доступность жилья на рынке и доступность ипотеки — это разные вещи. Даже если россиянин берет ипотеку с низкой процентной ставкой, сумма ее может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы. «Мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования», — подытожила Набиуллина. В ходе интервью глава Центробанка также подчеркнула, что в России ожидается постепенное падение цен на жилье. По ее словам цены упадут изначально в центральной части страны. В регионах ситуация будет складывать по-разному, пишет «Царьград».