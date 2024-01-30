Средний срок ипотеки в России вырос до 25 лет

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Средний срок ипотеки вырос с 18 до 25 лет, уточнила Эльвира Набиуллина Фото:

За последние пять лет средний срок ипотеки вырос с 18 до 25 лет. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. Она обратила особое внимание на то, что нельзя допустить бума на рынке жилья, иначе это может привести к кризису.

Председатель ЦБ уточнила, что доступность жилья на рынке и доступность ипотеки — это разные вещи. Даже если россиянин берет ипотеку с низкой процентной ставкой, сумма ее может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы. «Мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования», — подытожила Набиуллина.

В ходе интервью глава Центробанка также подчеркнула, что в России ожидается постепенное падение цен на жилье. По ее словам цены упадут изначально в центральной части страны. В регионах ситуация будет складывать по-разному, пишет «Царьград».

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За последние пять лет средний срок ипотеки вырос с 18 до 25 лет. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. Она обратила особое внимание на то, что нельзя допустить бума на рынке жилья, иначе это может привести к кризису. Председатель ЦБ уточнила, что доступность жилья на рынке и доступность ипотеки — это разные вещи. Даже если россиянин берет ипотеку с низкой процентной ставкой, сумма ее может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы. «Мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования», — подытожила Набиуллина. В ходе интервью глава Центробанка также подчеркнула, что в России ожидается постепенное падение цен на жилье. По ее словам цены упадут изначально в центральной части страны. В регионах ситуация будет складывать по-разному, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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