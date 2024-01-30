Набиуллина спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
В России ожидается падение цен на недвижимость, отметила Эльвира Набиуллина Фото:

Центробанк ожидает снижение роста цен на жилье в центральной части России. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Центробанк ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. При этом она добавила, что цены упадут, в первую очередь, именно на жилье в центральной части страны. В регионах ситуация будет различаться, заявила глава Банка России.

В ноябре прошлого года Набиуллина отмечала, что за последние три года в цены на жилье в России выросли на 90% за три года. Специалисты, занимающиеся вопросом недвижимости, отмечали в разговоре с URA.RU, что в начале года также ожидается рост цен до 7% на новостройки.

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Центробанк ожидает снижение роста цен на жилье в центральной части России. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Центробанк ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. При этом она добавила, что цены упадут, в первую очередь, именно на жилье в центральной части страны. В регионах ситуация будет различаться, заявила глава Банка России. В ноябре прошлого года Набиуллина отмечала, что за последние три года в цены на жилье в России выросли на 90% за три года. Специалисты, занимающиеся вопросом недвижимости, отмечали в разговоре с URA.RU, что в начале года также ожидается рост цен до 7% на новостройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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