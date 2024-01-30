Набиуллина спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России

30 января 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

В России ожидается падение цен на недвижимость, отметила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк ожидает снижение роста цен на жилье в центральной части России. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Центробанк ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. При этом она добавила, что цены упадут, в первую очередь, именно на жилье в центральной части страны. В регионах ситуация будет различаться, заявила глава Банка России. В ноябре прошлого года Набиуллина отмечала, что за последние три года в цены на жилье в России выросли на 90% за три года. Специалисты, занимающиеся вопросом недвижимости, отмечали в разговоре с URA.RU, что в начале года также ожидается рост цен до 7% на новостройки.

Центробанк ожидает снижение роста цен на жилье в центральной части России. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Центробанк ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. При этом она добавила, что цены упадут, в первую очередь, именно на жилье в центральной части страны. В регионах ситуация будет различаться, заявила глава Банка России. В ноябре прошлого года Набиуллина отмечала, что за последние три года в цены на жилье в России выросли на 90% за три года. Специалисты, занимающиеся вопросом недвижимости, отмечали в разговоре с URA.RU, что в начале года также ожидается рост цен до 7% на новостройки.