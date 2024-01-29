В поселках под Челябинском восстановили электроснабжение после вспышек в небе

30 января 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

После вспышек в небе свет в поселках на протяжении ночи был только от небесных тел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Энергетики «Россети Урал» утром 30 января завершили восстановление электроснабжения жителей трех поселков Сосновского района (Челябинская область), где пропал свет после вспышек в небе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Энергетики филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ завершили работы по восстановлению электроснабжения части потребителей поселков Моховички, Красное поле и Прудный Сосновского района. Технологическое нарушение было связано с повреждением в трансформаторной подстанции 10 киловольт с дальнейшим одновременным повреждением элементов и отключением двух воздушных линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение трех поселков», — уточнили в пресс-службе «Челябэнерго». В ходе восстановительных работ вечером 29 января и ночью 30 января энергетики поэтапно запитали большую часть потребителей. Однако в ходе осмотров были обнаружены повреждения на воздушных линиях, вызванные коротким замыканием. Из-за этого сроки восстановления электроснабжения были вынужденно откорректированы. Утром 30 января электроснабжение жителей Сосновского района было восстановлено в полном объеме. Технологическое нарушение с распределительной сети было зафиксировано 29 января в 18.14. Яркие вспышки, замеченные наблюдателями, были связаны с коротким замыканием на энергообъектах. Для электроснабжения котельной и системы водоснабжения энергетики «Россети Урал» подключили резервные источники электроснабжения общей мощностью 300 киловатт. На месте ликвидации последствий инцидента работали 20 человек и девять единиц спецтехники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергетики «Россети Урал» утром 30 января завершили восстановление электроснабжения жителей трех поселков Сосновского района (Челябинская область), где пропал свет после вспышек в небе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Энергетики филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ завершили работы по восстановлению электроснабжения части потребителей поселков Моховички, Красное поле и Прудный Сосновского района. Технологическое нарушение было связано с повреждением в трансформаторной подстанции 10 киловольт с дальнейшим одновременным повреждением элементов и отключением двух воздушных линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение трех поселков», — уточнили в пресс-службе «Челябэнерго». В ходе восстановительных работ вечером 29 января и ночью 30 января энергетики поэтапно запитали большую часть потребителей. Однако в ходе осмотров были обнаружены повреждения на воздушных линиях, вызванные коротким замыканием. Из-за этого сроки восстановления электроснабжения были вынужденно откорректированы. Утром 30 января электроснабжение жителей Сосновского района было восстановлено в полном объеме. Технологическое нарушение с распределительной сети было зафиксировано 29 января в 18.14. Яркие вспышки, замеченные наблюдателями, были связаны с коротким замыканием на энергообъектах. Для электроснабжения котельной и системы водоснабжения энергетики «Россети Урал» подключили резервные источники электроснабжения общей мощностью 300 киловатт. На месте ликвидации последствий инцидента работали 20 человек и девять единиц спецтехники.