В поселках под Челябинском восстановили электроснабжение после вспышек в небе

Энергетики «Россети Урал» утром 30 января завершили восстановление электроснабжения жителей трех поселков Сосновского района (Челябинская область), где пропал свет после вспышек в небе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
«Энергетики филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ завершили работы по восстановлению электроснабжения части потребителей поселков Моховички, Красное поле и Прудный Сосновского района. Технологическое нарушение было связано с повреждением в трансформаторной подстанции 10 киловольт с дальнейшим одновременным повреждением элементов и отключением двух воздушных линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение трех поселков», — уточнили в пресс-службе «Челябэнерго».
В ходе восстановительных работ вечером 29 января и ночью 30 января энергетики поэтапно запитали большую часть потребителей. Однако в ходе осмотров были обнаружены повреждения на воздушных линиях, вызванные коротким замыканием. Из-за этого сроки восстановления электроснабжения были вынужденно откорректированы. Утром 30 января электроснабжение жителей Сосновского района было восстановлено в полном объеме.
Технологическое нарушение с распределительной сети было зафиксировано 29 января в 18.14. Яркие вспышки, замеченные наблюдателями, были связаны с коротким замыканием на энергообъектах.
Для электроснабжения котельной и системы водоснабжения энергетики «Россети Урал» подключили резервные источники электроснабжения общей мощностью 300 киловатт. На месте ликвидации последствий инцидента работали 20 человек и девять единиц спецтехники.
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