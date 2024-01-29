29 января 2024

Министр Чекунков оценил самый большой в Арктике православный собор

Глава миндальвостокразвития вместе с губернатором посетил храм в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ямал, храм, собор, город салехард
Глава миндальвостокразвития посетил собор в Салехарде Фото:

Глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков вместе с губернатором ЯНАО побывал в строящемся соборном комплексе Спаса Преображения. Министр оценил культурные достижения Салехарда и поделился впечатлениями от «новой архитектурной доминанты» газовой столицы России.

«С некоторых ракурсов яркой арктической ночью куполом напоминает петербуржского Исакия. Соборный комплекс еще строится, и пока не освящен — ожидаем в 2024» — поделился министр у себя в telegram-канале.

Глава министерства заметил, что у всех северных соборов есть свой особый характер, неразрывно связанный с характером воды и земли, из которых его возводили. Предполагается, что завтра Чекунков вместе с губернатором Дмитрием Артюховым поучаствует в открытии Года семьи и Года детства на Ямале.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что министр Чекунков прибыл в Салехард с рабочим визитом. По дороге в ЯНАО глава Миндальвостокразвития вспоминал истории о первопроходцах региона.

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Глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков вместе с губернатором ЯНАО побывал в строящемся соборном комплексе Спаса Преображения. Министр оценил культурные достижения Салехарда и поделился впечатлениями от «новой архитектурной доминанты» газовой столицы России. «С некоторых ракурсов яркой арктической ночью куполом напоминает петербуржского Исакия. Соборный комплекс еще строится, и пока не освящен — ожидаем в 2024» — поделился министр у себя в telegram-канале. Глава министерства заметил, что у всех северных соборов есть свой особый характер, неразрывно связанный с характером воды и земли, из которых его возводили. Предполагается, что завтра Чекунков вместе с губернатором Дмитрием Артюховым поучаствует в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. Ранее URA.RU рассказывало о том, что министр Чекунков прибыл в Салехард с рабочим визитом. По дороге в ЯНАО глава Миндальвостокразвития вспоминал истории о первопроходцах региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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