Министр Чекунков оценил самый большой в Арктике православный собор

Глава миндальвостокразвития вместе с губернатором посетил храм в Салехарде

30 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Глава миндальвостокразвития посетил собор в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков вместе с губернатором ЯНАО побывал в строящемся соборном комплексе Спаса Преображения. Министр оценил культурные достижения Салехарда и поделился впечатлениями от «новой архитектурной доминанты» газовой столицы России. «С некоторых ракурсов яркой арктической ночью куполом напоминает петербуржского Исакия. Соборный комплекс еще строится, и пока не освящен — ожидаем в 2024» — поделился министр у себя в telegram-канале. Глава министерства заметил, что у всех северных соборов есть свой особый характер, неразрывно связанный с характером воды и земли, из которых его возводили. Предполагается, что завтра Чекунков вместе с губернатором Дмитрием Артюховым поучаствует в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. Ранее URA.RU рассказывало о том, что министр Чекунков прибыл в Салехард с рабочим визитом. По дороге в ЯНАО глава Миндальвостокразвития вспоминал истории о первопроходцах региона.

Глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков вместе с губернатором ЯНАО побывал в строящемся соборном комплексе Спаса Преображения. Министр оценил культурные достижения Салехарда и поделился впечатлениями от «новой архитектурной доминанты» газовой столицы России. «С некоторых ракурсов яркой арктической ночью куполом напоминает петербуржского Исакия. Соборный комплекс еще строится, и пока не освящен — ожидаем в 2024» — поделился министр у себя в telegram-канале. Глава министерства заметил, что у всех северных соборов есть свой особый характер, неразрывно связанный с характером воды и земли, из которых его возводили. Предполагается, что завтра Чекунков вместе с губернатором Дмитрием Артюховым поучаствует в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. Ранее URA.RU рассказывало о том, что министр Чекунков прибыл в Салехард с рабочим визитом. По дороге в ЯНАО глава Миндальвостокразвития вспоминал истории о первопроходцах региона.