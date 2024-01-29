Министр Чекунков оценил самый большой в Арктике православный собор

Глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков вместе с губернатором ЯНАО побывал в строящемся соборном комплексе Спаса Преображения. Министр оценил культурные достижения Салехарда и поделился впечатлениями от «новой архитектурной доминанты» газовой столицы России.
«С некоторых ракурсов яркой арктической ночью куполом напоминает петербуржского Исакия. Соборный комплекс еще строится, и пока не освящен — ожидаем в 2024» — поделился министр у себя в telegram-канале.
Глава министерства заметил, что у всех северных соборов есть свой особый характер, неразрывно связанный с характером воды и земли, из которых его возводили. Предполагается, что завтра Чекунков вместе с губернатором Дмитрием Артюховым поучаствует в открытии Года семьи и Года детства на Ямале.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что министр Чекунков прибыл в Салехард с рабочим визитом. По дороге в ЯНАО глава Миндальвостокразвития вспоминал истории о первопроходцах региона.
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