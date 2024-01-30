США получат золотые медали Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Валиевой

30 января 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Спортсменки из США получат награды за Олимпиаду после дисквалификации Камилы Валиевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Американские спортсменки из сборной по фигурному катанию, выступавшие на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, получат золотые медали. Это произошло после того, как российскую фигуристку Камиллу Валиеву дисквалифицировали и лишили всех наград. Ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Международный олимпийский комитет. «Генеральный директор Национального олимпийского комитета Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», — приводит ее комментарий пресс-служба НОК США, передает Sport 24 . МОК заявлял, что проведет перераспределение медалей за победу в Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева лишилась девяти титулов после решения спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года по обвинению за нарушение антидопинговых правил. URA.RU рассказывало подробнее, каких наград лишилась фигуристка.

Американские спортсменки из сборной по фигурному катанию, выступавшие на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, получат золотые медали. Это произошло после того, как российскую фигуристку Камиллу Валиеву дисквалифицировали и лишили всех наград. Ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Международный олимпийский комитет. «Генеральный директор Национального олимпийского комитета Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», — приводит ее комментарий пресс-служба НОК США, передает Sport 24. МОК заявлял, что проведет перераспределение медалей за победу в Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева лишилась девяти титулов после решения спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года по обвинению за нарушение антидопинговых правил. URA.RU рассказывало подробнее, каких наград лишилась фигуристка.