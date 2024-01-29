Курганская область потеряла больше пяти тысяч избирателей

В Курганской области количество избирателей сократилось почти на пять тысяч человек. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».
«Избирательная комиссия Курганской области опубликовала документ с изменениями численности избирателей региона. На выборах Президента России в 2024 году она составит 655 243 человек», — указано в посте группы.
Сообщается, что в Единый день голосования избирателей было больше на 5 114 человек. В посте указано, что 10 сентября 2023 года численность составила 660 357 избирателей.
Ранее URA.RU писало, что курганский избирком и общественники подготовят тысячи наблюдателей на выборы. Руководители избиркома Курганской области Роман Скиндерев и Общественной палаты региона Михаил Белоусов подписали заключение сотрудничестве и подготовке тысяч наблюдателей на избирательных участках для проведения выборов президента России.
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