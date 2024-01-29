29 января 2024

Курганская область потеряла больше пяти тысяч избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
В Курганской области стало меньше избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области количество избирателей сократилось почти на пять тысяч человек. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Избирательная комиссия Курганской области опубликовала документ с изменениями численности избирателей региона. На выборах Президента России в 2024 году она составит 655 243 человек», — указано в посте группы.

Сообщается, что в Единый день голосования избирателей было больше на 5 114 человек. В посте указано, что 10 сентября 2023 года численность составила 660 357 избирателей.

Ранее URA.RU писало, что курганский избирком и общественники подготовят тысячи наблюдателей на выборы. Руководители избиркома Курганской области Роман Скиндерев и Общественной палаты региона Михаил Белоусов подписали заключение сотрудничестве и подготовке тысяч наблюдателей на избирательных участках для проведения выборов президента России.

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В Курганской области количество избирателей сократилось почти на пять тысяч человек. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте». «Избирательная комиссия Курганской области опубликовала документ с изменениями численности избирателей региона. На выборах Президента России в 2024 году она составит 655 243 человек», — указано в посте группы. Сообщается, что в Единый день голосования избирателей было больше на 5 114 человек. В посте указано, что 10 сентября 2023 года численность составила 660 357 избирателей. Ранее URA.RU писало, что курганский избирком и общественники подготовят тысячи наблюдателей на выборы. Руководители избиркома Курганской области Роман Скиндерев и Общественной палаты региона Михаил Белоусов подписали заключение сотрудничестве и подготовке тысяч наблюдателей на избирательных участках для проведения выборов президента России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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