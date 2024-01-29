29 января 2024

Требовательный мэр Тобольска провоцирует текучку кадров в администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Из-за требовательности главы Тобольска из мэрии увольняются сотрудники Фото:

Требовательный мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев провоцирует текучку кадров в администрации. За пять лет его правления мэрию покинули почти все ключевые сотрудники. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к областному политическому бомонду.

«Темп работы главы города выдерживают не все. Он работает без выходных, ставит огромное количество задач и строго спрашивает», — делятся собеседники агентства.

За прошлый год из мэрии Тобольска уволились директор департамента по культуре и туризму Ионина, директор департамента образования Наталья Белышева, председатель комитета по делам молодежи Устькачкинцев. По данным источников агентства, наиболее пристальное внимание Афанасьев уделяет сферам культуры, образования и туризма.

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Требовательный мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев провоцирует текучку кадров в администрации. За пять лет его правления мэрию покинули почти все ключевые сотрудники. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к областному политическому бомонду. «Темп работы главы города выдерживают не все. Он работает без выходных, ставит огромное количество задач и строго спрашивает», — делятся собеседники агентства. За прошлый год из мэрии Тобольска уволились директор департамента по культуре и туризму Ионина, директор департамента образования Наталья Белышева, председатель комитета по делам молодежи Устькачкинцев. По данным источников агентства, наиболее пристальное внимание Афанасьев уделяет сферам культуры, образования и туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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