Требовательный мэр Тобольска провоцирует текучку кадров в администрации

Требовательный мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев провоцирует текучку кадров в администрации. За пять лет его правления мэрию покинули почти все ключевые сотрудники. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к областному политическому бомонду.
«Темп работы главы города выдерживают не все. Он работает без выходных, ставит огромное количество задач и строго спрашивает», — делятся собеседники агентства.
За прошлый год из мэрии Тобольска уволились директор департамента по культуре и туризму Ионина, директор департамента образования Наталья Белышева, председатель комитета по делам молодежи Устькачкинцев. По данным источников агентства, наиболее пристальное внимание Афанасьев уделяет сферам культуры, образования и туризма.
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