Через курганскую границу не пропустили сотни килограммов конины

Через границу в Курганской области не пропустили 275 килограмм конины без необходимых документов. Автомобиль с грузом следовал в Республику Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«На российско-казахстанском участке границы в „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш был остановлен автомобиль, следовавший из Курганской области в Казахстан (г. Петропавловск). В нем перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 275 кг конины без ветеринарного сертификата», — указано на сайте.
Сообщается, что с водителей автомобиля провели разъяснительную беседу. На сайте также указано, что машина с незаконной кониной возвращена на территорию страны для оформления необходимых сопроводительных документов.
Ранее URA.RU писало, что в Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм различного мяса из Республик Киргизия и Казахстан. Данные продукты пытались провезти без документов.
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