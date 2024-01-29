29 января 2024

Через курганскую границу не пропустили сотни килограммов конины

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост. Курган, таможня, фура, грузовик, грузоперевозки, таможенный контроль, фургон, таможенный пост, дпс, досмотр автомобиля, жезл стоп
Из Курганской области не выпустили машину с кониной Фото:

Через границу в Курганской области не пропустили 275 килограмм конины без необходимых документов. Автомобиль с грузом следовал в Республику Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско-казахстанском участке границы в „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш был остановлен автомобиль, следовавший из Курганской области в Казахстан (г. Петропавловск). В нем перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 275 кг конины без ветеринарного сертификата», — указано на сайте.

Сообщается, что с водителей автомобиля провели разъяснительную беседу. На сайте также указано, что машина с незаконной кониной возвращена на территорию страны для оформления необходимых сопроводительных документов.

Ранее URA.RU писало, что в Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм различного мяса из Республик Киргизия и Казахстан. Данные продукты пытались провезти без документов.

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Через границу в Курганской области не пропустили 275 килограмм конины без необходимых документов. Автомобиль с грузом следовал в Республику Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На российско-казахстанском участке границы в „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш был остановлен автомобиль, следовавший из Курганской области в Казахстан (г. Петропавловск). В нем перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 275 кг конины без ветеринарного сертификата», — указано на сайте. Сообщается, что с водителей автомобиля провели разъяснительную беседу. На сайте также указано, что машина с незаконной кониной возвращена на территорию страны для оформления необходимых сопроводительных документов. Ранее URA.RU писало, что в Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм различного мяса из Республик Киргизия и Казахстан. Данные продукты пытались провезти без документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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