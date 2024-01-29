Власти потратят два млрд рублей на строительство школы в тюменском поселке

30 января 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Учреждение оборудуют по проекту школы в микрорайоне Мелиораторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Винзили (Тюменская область) на строительство школы потратят почти два миллиарда рублей. Новое учреждение возведут в 2025 году. Такая информация представлена на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в п. Винзили Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в документации. Школу построят на улице Комсомольской. Учреждение оборудуют по проекту школы в микрорайоне Мелиораторов. Там появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для игры в хоккей, мини-футбол и баскетбол, зона для проведения мероприятий и отдыха, велопарковки. По такому же проекту будет построена школа в Мальково. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Ямальский-1 появится школа, стоимость которой превысит два млрд рублей. Строительство планируют начать в сентябре 2024 года и закончить в 2026 году.

В поселке Винзили (Тюменская область) на строительство школы потратят почти два миллиарда рублей. Новое учреждение возведут в 2025 году. Такая информация представлена на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в п. Винзили Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в документации. Школу построят на улице Комсомольской. Учреждение оборудуют по проекту школы в микрорайоне Мелиораторов. Там появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для игры в хоккей, мини-футбол и баскетбол, зона для проведения мероприятий и отдыха, велопарковки. По такому же проекту будет построена школа в Мальково. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Ямальский-1 появится школа, стоимость которой превысит два млрд рублей. Строительство планируют начать в сентябре 2024 года и закончить в 2026 году.