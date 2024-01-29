29 января 2024

Власти потратят два млрд рублей на строительство школы в тюменском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, класс, первый класс, школа
Учреждение оборудуют по проекту школы в микрорайоне Мелиораторов Фото:

В поселке Винзили (Тюменская область) на строительство школы потратят почти два миллиарда рублей. Новое учреждение возведут в 2025 году. Такая информация представлена на сайте госзакупок.

«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в п. Винзили Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в документации.

Школу построят на улице Комсомольской. Учреждение оборудуют по проекту школы в микрорайоне Мелиораторов. Там появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для игры в хоккей, мини-футбол и баскетбол, зона для проведения мероприятий и отдыха, велопарковки. По такому же проекту будет построена школа в Мальково.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Ямальский-1 появится школа, стоимость которой превысит два млрд рублей. Строительство планируют начать в сентябре 2024 года и закончить в 2026 году.

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В поселке Винзили (Тюменская область) на строительство школы потратят почти два миллиарда рублей. Новое учреждение возведут в 2025 году. Такая информация представлена на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в п. Винзили Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — указано в документации. Школу построят на улице Комсомольской. Учреждение оборудуют по проекту школы в микрорайоне Мелиораторов. Там появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для игры в хоккей, мини-футбол и баскетбол, зона для проведения мероприятий и отдыха, велопарковки. По такому же проекту будет построена школа в Мальково. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Ямальский-1 появится школа, стоимость которой превысит два млрд рублей. Строительство планируют начать в сентябре 2024 года и закончить в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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