В Тюмени ищут подрядчика, который построит школу, обещанную Моором

Власти Тюменской области начали поиск подрядчика, который спроектирует и построит новую школу в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени. Начальная цена возведения — 2,1 миллиарда рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее возведение этого объекта анонсировал губернатор региона Александр Моор.
«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству школы на 1200 учебных мест в мкрн Ямальский-1 Тюмени (с использованием проектной документации повторного применения). Начальная цена — 2 141 658 129 рублей», — говорится в документах закупки.
Там также указано, что учреждение будут возводить на основе планировочных решений, разработанных для школы в микрорайоне Мелиораторов. Строительство должно начаться 5 сентября 2024 года, а закончиться в конце июня 2026-го.
Как ранее писало URA.RU, во время своей прямой линии строительство школы в Ямальском-1 анонсировал губернатор Александр Моор. В целом же, за три ближайших года в области появятся 12 детсадов и 30 школ.
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