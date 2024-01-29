29 января 2024

В Тюмени ищут подрядчика, который построит школу, обещанную Моором

В Тюмени построят школу в микрорайоне Ямальский-1, ценой свыше 2 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
В микрорайоне, построенном для переселенцев из Ямала, появится новая школа Фото:

Власти Тюменской области начали поиск подрядчика, который спроектирует и построит новую школу в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени. Начальная цена возведения — 2,1 миллиарда рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее возведение этого объекта анонсировал губернатор региона Александр Моор.

«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству школы на 1200 учебных мест в мкрн Ямальский-1 Тюмени (с использованием проектной документации повторного применения). Начальная цена — 2 141 658 129 рублей», — говорится в документах закупки.

Там также указано, что учреждение будут возводить на основе планировочных решений, разработанных для школы в микрорайоне Мелиораторов. Строительство должно начаться 5 сентября 2024 года, а закончиться в конце июня 2026-го.

Как ранее писало URA.RU, во время своей прямой линии строительство школы в Ямальском-1 анонсировал губернатор Александр Моор. В целом же, за три ближайших года в области появятся 12 детсадов и 30 школ.

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Власти Тюменской области начали поиск подрядчика, который спроектирует и построит новую школу в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени. Начальная цена возведения — 2,1 миллиарда рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее возведение этого объекта анонсировал губернатор региона Александр Моор. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству школы на 1200 учебных мест в мкрн Ямальский-1 Тюмени (с использованием проектной документации повторного применения). Начальная цена — 2 141 658 129 рублей», — говорится в документах закупки. Там также указано, что учреждение будут возводить на основе планировочных решений, разработанных для школы в микрорайоне Мелиораторов. Строительство должно начаться 5 сентября 2024 года, а закончиться в конце июня 2026-го. Как ранее писало URA.RU, во время своей прямой линии строительство школы в Ямальском-1 анонсировал губернатор Александр Моор. В целом же, за три ближайших года в области появятся 12 детсадов и 30 школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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