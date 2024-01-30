Набиуллина раскрыла, когда в России снизится ключевая ставка

Ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года. Тем не менее это произойдет только в случае замедления инфляции в стране. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — сказала Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.
Президент России Владимир Путин также обещал, что постепенно ключевая ставка снизиться, но только после решения вопроса с инфляцией. В России растет инфляция, в связи с этим Центробанк поднимает ключевую ставку. Сейчас она составляет 16%. Следующее заседание ЦБ состоится 16 февраля 2024 года.
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