Набиуллина раскрыла, когда в России снизится ключевая ставка

Набиуллина пообещала снижение ключевой ставки в 2024 году при снижении инфляции

30 января 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина обещает снижение ключевой ставки в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года. Тем не менее это произойдет только в случае замедления инфляции в стране. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — сказала Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. Президент России Владимир Путин также обещал, что постепенно ключевая ставка снизиться, но только после решения вопроса с инфляцией. В России растет инфляция, в связи с этим Центробанк поднимает ключевую ставку. Сейчас она составляет 16%. Следующее заседание ЦБ состоится 16 февраля 2024 года.

Ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года. Тем не менее это произойдет только в случае замедления инфляции в стране. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — сказала Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. Президент России Владимир Путин также обещал, что постепенно ключевая ставка снизиться, но только после решения вопроса с инфляцией. В России растет инфляция, в связи с этим Центробанк поднимает ключевую ставку. Сейчас она составляет 16%. Следующее заседание ЦБ состоится 16 февраля 2024 года.